彰化「最好吃咖哩飯」老闆退休 老顧客驚呼：今天最後一天

彰化市又一間美食老攤要收攤了！彰化市南門市場旁的「安上利咖哩飯」營業到今天，75歲的老闆夫婦將退休，今天不少老顧客衝去再吃一碗咖哩飯和爌肉飯，依依不捨的說「以後再也吃不到了」，但也祝福老闆終於可以放下重擔，享受退休生活。

「感謝你們30餘年來帶給我們的美食」彰化生活美食地圖情報站版主楊語絃今天po文依依難捨的公告周知，想再去回味咖哩飯的朋友要把握今天最後一天。果然下午4點開賣，6點多就賣完，許多老顧客衝去回味這從小吃到大的在地美食。

楊語絃說，老闆的日式滷肉口感，真的超絕，而咖哩飯裡的馬鈴薯和紅蘿蔔也格外香甜，經常不到3小時就賣完，6年前老闆娘就說不要再宣傳了，反正要退休了，但夫婦倆也做到和老主顧們都有感情，還是撐到今年已75歲，體力實在有限，決定退休，雖以後吃不到這對夫妻做的美味咖哩飯，但仍祝福老闆夫婦一家「享受退休生活，健康快樂」。

不少網友得知後也相當惋惜留言「啥毀，怎麼突然只能回憶」、「現在要吃老牌好料理，很難了，老店一個個退休」、「彰化市最好吃的咖哩飯」、「好可惜」。不少人難捨「安上利咖哩飯」，紛紛詢問老闆夫婦「兒子不接手嗎?」