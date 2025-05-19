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彰化「最好吃咖哩飯」老闆退休 老顧客驚呼：今天最後一天

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市南門市場旁的「安上利咖哩飯」開店30年，75歲許姓老闆夫婦今天退休，饕客大嘆可惜。記者林宛諭／攝影
彰化市南門市場旁的「安上利咖哩飯」開店30年，75歲許姓老闆夫婦今天退休，饕客大嘆可惜。記者林宛諭／攝影

彰化市又一間美食老攤要收攤了！彰化市南門市場旁的「安上利咖哩飯」營業到今天，75歲的老闆夫婦將退休，今天不少老顧客衝去再吃一碗咖哩飯和爌肉飯，依依不捨的說「以後再也吃不到了」，但也祝福老闆終於可以放下重擔，享受退休生活。

「感謝你們30餘年來帶給我們的美食」彰化生活美食地圖情報站版主楊語絃今天po文依依難捨的公告周知，想再去回味咖哩飯的朋友要把握今天最後一天。果然下午4點開賣，6點多就賣完，許多老顧客衝去回味這從小吃到大的在地美食。

楊語絃說，老闆的日式滷肉口感，真的超絕，而咖哩飯裡的馬鈴薯和紅蘿蔔也格外香甜，經常不到3小時就賣完，6年前老闆娘就說不要再宣傳了，反正要退休了，但夫婦倆也做到和老主顧們都有感情，還是撐到今年已75歲，體力實在有限，決定退休，雖以後吃不到這對夫妻做的美味咖哩飯，但仍祝福老闆夫婦一家「享受退休生活，健康快樂」。

不少網友得知後也相當惋惜留言「啥毀，怎麼突然只能回憶」、「現在要吃老牌好料理，很難了，老店一個個退休」、「彰化市最好吃的咖哩飯」、「好可惜」。不少人難捨「安上利咖哩飯」，紛紛詢問老闆夫婦「兒子不接手嗎?」

75歲的許老闆說，其實他們已經營小吃三代了，他父親從日治時代就做日本料理，後來他自己到南門市場旁的永樂街開「安上利咖哩飯」已經30年，若加上從年輕時就幫父親做，自己做小吃已48年，兒子也幫他顧這個攤子，兒子都50歲了，二代人都覺得該退休了，不過已有親戚願意接手，應會在本周三來接手，繼續服務大家。

彰化市南門市場旁的「安上利咖哩飯」開店30年，75歲許姓老闆夫婦今天退休，饕客大嘆可惜。圖／「彰化生活美食地圖情報站」臉書版主楊語絃提供
彰化市南門市場旁的「安上利咖哩飯」開店30年，75歲許姓老闆夫婦今天退休，饕客大嘆可惜。圖／「彰化生活美食地圖情報站」臉書版主楊語絃提供
彰化市南門市場旁的「安上利咖哩飯」開店30年，饕客說，日式滷肉口感超絕，咖哩飯的馬鈴薯和紅蘿蔔格外香甜。圖／「彰化生活美食地圖情報站」臉書版主楊語絃提供
彰化市南門市場旁的「安上利咖哩飯」開店30年，饕客說，日式滷肉口感超絕，咖哩飯的馬鈴薯和紅蘿蔔格外香甜。圖／「彰化生活美食地圖情報站」臉書版主楊語絃提供
彰化市南門市場旁的「安上利咖哩飯」開店30年，75歲許姓老闆夫婦今天退休。記者林宛諭／攝影
彰化市南門市場旁的「安上利咖哩飯」開店30年，75歲許姓老闆夫婦今天退休。記者林宛諭／攝影
彰化市南門市場旁的「安上利咖哩飯」開店30年，饕客說，日式滷肉口感超絕，咖哩飯的馬鈴薯和紅蘿蔔格外香甜。圖／「彰化生活美食地圖情報站」臉書版主楊語絃提供
彰化市南門市場旁的「安上利咖哩飯」開店30年，饕客說，日式滷肉口感超絕，咖哩飯的馬鈴薯和紅蘿蔔格外香甜。圖／「彰化生活美食地圖情報站」臉書版主楊語絃提供

老闆娘 美食 彰化

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