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全台「中正路」改名 中市民政局：目前無進度表

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
內政部公布全台中正路改名已辦理委託研究、研擬政策方案，台中市長盧秀燕今出席活動回應「國家吃飽太閒嗎？」記者游振昇／攝影
內政部公布全台中正路改名已辦理委託研究、研擬政策方案，台中市長盧秀燕今出席活動回應「國家吃飽太閒嗎？」記者游振昇／攝影

內政部公布全台中正路改名已辦理委託研究、研擬政策方案，內政部長劉世芳今點名台北、桃園、台中進度慢，遭台中市長盧秀燕回應「國家吃飽太閒嗎？」該做的事情趕快做，不要再意識型態了。台中市民政局表示，目前無進度表。

政府推動去蔣化，內政部長劉世芳今天說，中正路改名目前比較多縣市包括台中市，如果地方經費有困難，內政部會協助。

盧秀燕今表示，「國家吃飽太閒嗎？」，事情趕快做，經濟，國家安全，人民困難趕快解決，不要再意識型態了。

台中市民政局表示，街路更名涉及當地居民的戶籍、更換身分證件等相關資料，也涉及歷史記憶、民眾權益與地方認同，影響層面甚廣；有關內政部委託研究單位研擬相關政策方案，市府尚未接獲通知，目前無進度表。

盧秀燕 劉世芳 內政部

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