影／等10年東豐快斷橋終於合攏 盧秀燕：2029年全線通車

台中東勢─豐原生活圈快速道路工程持續施工中，第3標與第4標工程新舊橋歷經10年終於合攏，預計明年率先完成東勢至石岡路段通車，市長盧秀燕今天出席第3標與第4標鯉魚脊背橋接合祈福典禮說，此路是山城生命救援線，預計2029年全線通車，解決山城交通問題，有助山城急救和觀光旅遊。

台中市長盧秀燕今天出席「鯉魚脊背橋」接合祈福典禮表示，這條道路是市府對民眾的承諾，也是山城地區的重要生命線；全線預計2029年完工，屆時可分散省道約45%的車流，提升運輸效率，並帶動沿線觀光與整體區域發展。

「人命關天、非建不可！」盧秀燕表示，「東勢─豐原生活圈快速道路」總經費約193.7億元，是她上任以來這6年內最具挑戰性的重大建設之一。她回憶，當年東勢地區在921地震中傷亡慘重，山城只有一條省道卻中斷，這條新建的快速道路不僅是交通建設，更是守護民眾安全的生命線。

盧秀燕說，東豐快速道路是台中高速路網的最後一塊拼圖，鯉魚脊背橋已順利接合，第3至第5標即東勢到石岡段預定明年底通車，象徵山城交通命脈的重大突破。未來全線完工後，將有效紓解東勢與豐原間的交通壅塞，完整串聯大台中快速道路系統，為市民提供更安全、便捷的交通選擇，也為地區發展注入新動能。

立法院副院長江啟臣表示，他10年來持續奔走，爭取經費、協調地方、推動復工，從過去斷橋橫亙的困境，一路走到如今第3標工程順利完工、橋墩成功跨越大甲溪接合。這條安全回家的道路，不僅是交通建設的突破，更象徵山城擺脫孤立，向「繼橋」歷史正式告別，這是眾人齊心合力的成果。

台中市建設局長陳大田表示，東豐快速道路自中央移交市府辦理後，歷經多次波折，工程2014年8月開工，分為5標，最初從第4、5標開始施工，預計2020年完工，但途中遇到環評撤銷等重重挑戰，最終形成「斷橋」，成為橫跨三任市長的艱鉅挑戰。盧市長上任後，積極推動並重啟環評，凝聚地方共識，2022年10月順利復工，鯉魚脊背橋已成功接合新舊橋。