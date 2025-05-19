2025台灣設計展10月彰化登場 議員促交通接駁要更完善

「2025台灣設計展」10月將在彰化登場，今天多位議員在議會質詢建議應整合多樣態運輸，加強交通轉乘設計；縣府表示，設計展將規劃在彰化市、鹿港鎮、田中鎮、田尾鄉等4展區展覽，將結合縣內各景點一起串連，創造更大的觀光效益。

議員吳韋達表示，設計展不該只是一場短暫活動，而應該成為推動城市轉型與再造的起點，他與團隊日前前往大阪萬博考察，呼籲縣府也應參考國際展，從交通規劃、場館互動到品牌IP策略，都應有更高層次的整體思維。

吳韋達說，日本大阪萬博成功關鍵，不僅在於展覽內容吸睛，更在於整個展覽背後的交通銜接、互動科技與主題統整，大阪曾因泡沫經濟留下三座閒置人工島，成為都市的「負遺產」，如今透過萬博徹底翻轉，開幕後11天便吸引超過百萬人潮，台灣設計展在彰化花費不少經費，也期望彰化能善用這次機會，帶動人口與產業回流。

「沒有交通，就沒有人潮。」吳韋達也建議縣府要重視交通安排的重要性，展覽是否成功，往往關鍵在交通，應對各展區尖峰時段預估人流量，規劃出整合大眾運輸、接駁車的完整轉乘系統，並在展場周邊設置明確節點，方便參觀者轉換交通工具。

吳韋達除了質詢彰化市中興莊展區規劃方向，也提醒田中展區以永續與產業為主題，是否可以讓展覽更永續化，甚至可讓業者在展館就能接到訂單，讓彰化產業被看見。

青年發展處長陳柏村表示，中興莊展館一樓400坪展區，重點在彰化在地品牌與文創IP進駐，二樓以彰化年輕人對住行未來的沉浸式體驗為主題，戶外設有市集及表演空間。

議員陳玉姬說，雖然4個展區沒有溪湖鎮，但也希望縣府在規劃交通接駁時，可以把交通動線也拉到溪湖鎮、溪州鄉等地，民眾來看展時，也可以順道到溪湖吃知名羊肉爐。

議員莊陞漢表示，設計展要突顯彰化展業和特色，還有設計展已開始倒數，但現在還在發包交通規劃，到時是很多外縣市民眾要來彰化參觀，會留給他們對彰化的印象，許多交通動線和規劃都需要和在地溝通，來標案的團隊不見得很了解在地生態，要儘快有規劃期程表。

議員黃千宴說，最近縣內很多民眾因壓到雙黃線而被攔停或開罰，若來看設計展的外地民眾到時很多人也收到罰單，讓他們對設計展留下壞印象，都要做好措施，避免民怨。

縣府計畫處長施敏華表示，目前展區交通動線都還在規劃中，將會結合縣內各景點一起串連，創造更大的觀光效益。