南投垃圾外運又卡關 縣府赴歐取經加速規畫焚化廠

南投縣垃圾外運又停滯，至今堆積量已達27萬公噸，縣府加速規畫興建焚化廠，選址名間鄉將進行環境影響評估，縣府更派員遠赴法國、丹麥取經，南投縣長許淑華說，焚化廠建置會依法定程序公開報告，一定會做到全國最嚴謹讓民眾放心。

南投縣因無焚化廠，垃圾處理仰賴其他縣市代燒去化，若碰上焚化爐歲修或其垃圾焚化塞車時就無法外運，長期下來造成垃圾堆積問題嚴重，目前也因協助去化的縣市自去年12月至今年4月暫停收運，目前全縣垃圾堆積量已達27萬公噸。

南投縣長許淑華表示，正因為南投沒有自己的垃圾焚化廠，所以她上任以來就積極覓地，目前完成初步選址，將展開相關環境影響評估，為獲取相關建設經驗興建最先進的焚化爐，日前責成秘書長洪瑞智率團遠赴丹麥、法國考察環保設施。

環保局今進行考察報告，該局指出，丹麥哥本哈根及法國伊西萊穆利諾2處焚化廠均是依照地方需求規畫興建，丹麥焚化廠是按民眾要求將外觀蓋成滑雪場造型，冬天可以滑雪，夏天則能滑草，並設置攀岩場、咖啡廳等營造多元遊憩場所。

法國廠為滿足民眾要求融入都市景觀，避免建物過高影響天際線，將焚化設施設於地下33公尺深，並加強屋頂綠化覆蓋，提高煙囪排氣速度及溫度，以彌補排氣擴散不良問題，後續將依其經驗規劃焚化廠，滿足地方需求，更降低汙染風險。