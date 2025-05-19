台中會展中心、綠美圖10月試營運 議員憂交通壅塞

台中國際會展中心將於今年10月開展，鄰近的台中綠美圖也同步10月試營運。台中市議會建設都發水利委員會今前往考察兩大國際級指標建築，議員指出，水湳經貿園區的交通尚未到位，憂心恐交通壅塞，市府需有配套措施；市府經發局長張峯源說，針對10月開展，將跨局處擬定交通配套措施。

綠美圖與台中國際會展中心是台中水湳經貿園區兩大國際級指標建築，綠美圖將於10月28日試營運，預計12月13日開館；台中國際會展中心將在10月21日試營運，首展舉辦國際五金展，今年底開幕後，後續AI智慧機械展、國際工具機等接力登場。

台中市議會都建水委員會召集人陳淑華表示，台中國際會展中心10月將開辦首展，綠美圖也將於10月試營運，10月等於是兩大建設的壓力測試，但水湳經貿園區目前相關公共設施尚未完備，市府除要解決交通問題，兩館也應側重人本環境的建置。

民進黨議員張芬郁說，台中國際會展中心10月開展，但鄰近的交通與住宿還沒跟上，市府應該在參展期間規劃接駁巴士，接駁展場到機場及旅店之間的民眾。

民進黨議員張家銨說，台中國際會展中心未來是中部地區舉辦大型展覽與國際會議的重點場域，營運階段勢必有大量廠商進出，卸貨區域的配置與貨車動線需妥善規劃，否則恐導致周邊交通回堵，影響會展進出秩序，甚至波及鄰近居民生活品質。

國民黨議員黃佳恬說，大眾期盼綠美圖與台中會展中心啟用，但周邊交通不便，屆時湧入龐大的參展與觀光人潮，憂心停車位與住宿是否足夠。議員林霈涵指出，台中會展中心與綠美圖占地廣大，使用電費驚人，市府有沒有做節能設計。

經發局長張峯源表示，台中國際會展中心的首展與開幕將如期舉行，針對10月開展，市府將跨局處擬定交通配套措施；另造訪台中的國際觀光客每月約12萬人次，目前住宿供應仍足夠。

建設局長陳大田表示，兩館共設計近1000個停車位，交通局也將在會展中心的北側規畫停車空間，規劃完善的停車空間。都發局長李正偉說，綠美圖與台中國際會展中心及水湳轉運中心，三館均有預留人本空間的設施，屆時將會打造人行空橋串聯。