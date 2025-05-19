天氣熱彰化花卉故鄉度小月 雲林淡色系花卉年輕人喜愛

台灣進入典型夏季氣候，彰化縣田尾公路花園已準備度小月，有業者發展下午茶和夜間旅遊，花卉業者主推淡色系花朵，都頗年輕族群歡迎，穩住夏日業績。

國中教育會考昨結束，今起田尾公路花園不少外縣市應屆畢業生來畢旅，騎電動三輪車穿梭田間花巷，有冷氣房可觀景的花園也有遊客用午餐、預約下午茶；有的業者看好下午以後氣溫降低的商機，庭園景觀餐廳推出手做DIY和下午茶，甚至延伸到晚上燒烤趴，避開中午艷陽高照。

田尾休閒農業協會前理事長、今日花藝業者羅國誌指出，夏天偏向淡色系的消費，白、粉色的花卉都很受年輕族群喜愛，最近一款雲林縣植栽的單瓣洋桔梗命名「涼風」異軍突起，切花買氣不輸田尾多瓣洋桔梗，尤其綠淡色涼風更是市況良好，至於濃黃、艷紫、大紅等艷色花卉有固定消費人口，以中高齡為主，覺得這樣花色「熱鬧大方」。

羅國誌表示，盛夏田尾公路花園向來較平淡，縣政府下半年將在田尾鄉舉辦2025台灣設計展，田尾休區協會的年度展覽訂在11月，預料天氣稍涼之後田尾鄉將迎來多項活動。

菁芳園業者巫澤鴻說，以前坐在樹蔭底下微風徐來很涼快，現在陣陣熱風或是根本沒風，花園和園藝行即使有大樹蔭也要思考轉型，若想和暖化天氣共存，就得設置冷氣房賞景的空間，才能創造遊客在室內吹冷氣看著室外花草樹木的消費模式。