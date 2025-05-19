彰化鹿港慶端陽不只有龍舟賽 6大亮點超好玩

彰化縣鹿港慶端陽活動將於5月30日至6月1日在鹿港鎮登場，彰化縣長王惠美說，鹿港慶端陽活動名列交通部全國十二大節慶活動之一，除了可看龍舟賽，還有小鎮光影藝術節、魯班公宴展出等，歡迎大家來吃美食、賞古蹟、玩民俗，感受鹿港在地豐厚文化。

鹿港慶端陽活動今天在鹿港鎮公所禮堂舉辦宣傳會，彰化縣長王惠美、彰化縣龍舟委員會主委、縣議員凃淑媚、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、彰化縣區漁會總幹事陳威谷、彰化縣農會總幹事呂佩臻、及多位在地傳統工藝師與會。

王惠美表示，「鹿港慶端陽」活動已邁入第48年，是全台最具代表性的端午節慶活動，今年縣府團隊也結合公所、龍舟委員會、地方宮廟、觀光工廠等合作，推出結合古蹟、人文、美食與創意的六大亮點活動。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚表示，龍舟賽今年共有126隊報名，創歷年新高，其中還有國際組9隊，比賽總獎金275萬元，鹿港龍舟賽從5月30日起一連3天，每天從下午3點到晚上9點競賽，民眾可到場觀賽並順遊鹿港，也有提供YouTube「鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽」現場實況直播。

王惠美說，今年除了有「夜間國際龍舟錦標賽」」；還有「民俗趣味體驗」包含穿古裝拋繡球、彩繪立蛋、陞官圖遊戲等親子活動；「陸上龍舟與科技體驗」也首度加入「科技龍舟輕艇模擬駕駛」；「鹿港文化資產定點導覽」，安排7處景點每日8個時段，由專業導覽員帶領大家深度探索鹿港文化小鎮。

「小鎮光影藝術節」從5月24日到7月27日，每晚6點30分至晚間10點點燈，人氣IP「LINE FRIENDS minini」將登場，端午節三天連假舊鹿港溪還有「河岸綠地音樂會」。

朝陽鹿港協會理事長林新發表示，魯班公宴將從5月30日至6月2日在亞太鹿港渡假村擺設108桌工藝作品，展出包括人間國寶、傳統工藝師的錫工、木雕、陶瓷、鑿花等工藝饗宴。