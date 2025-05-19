快訊

鑽石公主號郵輪船長凌晨船上病逝 副手接替開進基隆港

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂1事、對關稅戰沒信心

輝達選址士北科 新壽解約或租賃？游淑慧質詢猛追

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化鹿港慶端陽不只有龍舟賽 6大亮點超好玩

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣鹿港慶端陽活動將登場，彰化縣長王惠美（中）今天為活動宣傳，還示範做鹿港端午節傳統美食煎堆。記者林宛諭／攝影
彰化縣鹿港慶端陽活動將登場，彰化縣長王惠美（中）今天為活動宣傳，還示範做鹿港端午節傳統美食煎堆。記者林宛諭／攝影

彰化縣鹿港慶端陽活動將於5月30日至6月1日在鹿港鎮登場，彰化縣長王惠美說，鹿港慶端陽活動名列交通部全國十二大節慶活動之一，除了可看龍舟賽，還有小鎮光影藝術節、魯班公宴展出等，歡迎大家來吃美食、賞古蹟、玩民俗，感受鹿港在地豐厚文化。

鹿港慶端陽活動今天在鹿港鎮公所禮堂舉辦宣傳會，彰化縣長王惠美、彰化縣龍舟委員會主委、縣議員凃淑媚、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、彰化縣區漁會總幹事陳威谷、彰化縣農會總幹事呂佩臻、及多位在地傳統工藝師與會。

王惠美表示，「鹿港慶端陽」活動已邁入第48年，是全台最具代表性的端午節慶活動，今年縣府團隊也結合公所、龍舟委員會、地方宮廟、觀光工廠等合作，推出結合古蹟、人文、美食與創意的六大亮點活動。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚表示，龍舟賽今年共有126隊報名，創歷年新高，其中還有國際組9隊，比賽總獎金275萬元，鹿港龍舟賽從5月30日起一連3天，每天從下午3點到晚上9點競賽，民眾可到場觀賽並順遊鹿港，也有提供YouTube「鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽」現場實況直播。

王惠美說，今年除了有「夜間國際龍舟錦標賽」」；還有「民俗趣味體驗」包含穿古裝拋繡球、彩繪立蛋、陞官圖遊戲等親子活動；「陸上龍舟與科技體驗」也首度加入「科技龍舟輕艇模擬駕駛」；「鹿港文化資產定點導覽」，安排7處景點每日8個時段，由專業導覽員帶領大家深度探索鹿港文化小鎮。

「小鎮光影藝術節」從5月24日到7月27日，每晚6點30分至晚間10點點燈，人氣IP「LINE FRIENDS minini」將登場，端午節三天連假舊鹿港溪還有「河岸綠地音樂會」。

朝陽鹿港協會理事長林新發表示，魯班公宴將從5月30日至6月2日在亞太鹿港渡假村擺設108桌工藝作品，展出包括人間國寶、傳統工藝師的錫工、木雕、陶瓷、鑿花等工藝饗宴。

縣府也安排免費接駁車串聯龍舟會場與鹿港鎮區，讓遊客暢遊鹿港，王惠美說，彰濱工業區還有許多觀光工廠推出優惠活動，歡迎大家利用端午節3天連假暢遊鹿港。

彰化縣鹿港慶端陽活動將登場，彰化縣長王惠美（左5）說，除了可看龍舟賽，還有魯班公宴展出。記者林宛諭／攝影
彰化縣鹿港慶端陽活動將登場，彰化縣長王惠美（左5）說，除了可看龍舟賽，還有魯班公宴展出。記者林宛諭／攝影
彰化縣鹿港慶端陽活動將於5月30日至6月1日在鹿港鎮登場，彰化縣長王惠美等人今天為活動宣傳。記者林宛諭／攝影
彰化縣鹿港慶端陽活動將於5月30日至6月1日在鹿港鎮登場，彰化縣長王惠美等人今天為活動宣傳。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美（左)說，鹿港慶端陽活動，彰濱工業區觀光工廠還推出各項優惠，值得民眾一遊。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左)說，鹿港慶端陽活動，彰濱工業區觀光工廠還推出各項優惠，值得民眾一遊。圖／彰化縣政府提供

龍舟賽 鹿港 端午節 王惠美

延伸閱讀

鹿港慶端陽科技龍舟模擬駕駛首登場 安排夜間國際賽

彰化今年發童萌卡 家長現省1萬元 店家特惠再升級

議員質疑蓋大巨蛋不如棒球春訓基地 王惠美卻敢這麼堅持

打造「彰化信義計畫區」 彰交特定區計畫案送內政部審議

相關新聞

南投垃圾外運又卡關 縣府赴歐取經加速規畫焚化廠

南投縣垃圾外運又停滯，至今堆積量已達27萬公噸，縣府加速規畫興建焚化廠，選址名間鄉將進行環境影響評估，縣府更派員遠赴法國...

台中會展中心、綠美圖10月試營運 議員憂交通壅塞

台中國際會展中心將於今年10月開展，鄰近的台中綠美圖也同步10月試營運。台中市議會建設都發水利委員會今前往考察兩大國際級...

天氣熱彰化花卉故鄉度小月 雲林淡色系花卉年輕人喜愛

台灣進入典型夏季氣候，彰化縣田尾公路花園已準備度小月，有業者發展下午茶和夜間旅遊，花卉業者主推淡色系花朵，都頗年輕族群歡...

彰化鹿港慶端陽不只有龍舟賽 6大亮點超好玩

彰化縣鹿港慶端陽活動將於5月30日至6月1日在鹿港鎮登場，彰化縣長王惠美說，鹿港慶端陽活動名列交通部全國十二大節慶活動之...

改善停車問題活潑空間 台中北屯兒童公園地下停車場今動工

台中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程今舉行動土典禮，市長盧秀燕表示，地下停車場預計後年完工啟用，將大幅紓解區域停車壓力...

豐原農會蜂蜜食農教育體驗活動 親子一起認識蜜蜂

台中市豐原區農會與弘毓基金會推動蜂蜜食農教育，今天在豐原區農會朴子辦事處舉辦蜂蜜食農教育體驗活動，透過趣味故事導讀與親子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。