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改善停車問題活潑空間 台中北屯兒童公園地下停車場今動工
台中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程今舉行動土典禮，市長盧秀燕表示，地下停車場預計後年完工啟用，將大幅紓解區域停車壓力，提升生活便利與城市品質。
她說，北屯區為台中市人口最多的行政區，目前已突破31萬人，因應人口快速成長，市府積極擴增各項公共設施。也特別感謝在地三位里長劉慶雲、林瑞芳、歐真宗的努力與合作，主動爭取並多方協調，造福居民，期盼工程能如期如質完成，嘉惠地方。
盧秀燕也細數市府在北屯推動的各項建設，包括已完工的舊社公園地下停車場、正在施工中的敦化公園地下停車場，以及此次動土的兒童公園地下停車場，皆是因應地方停車需求的重要設施。而且，北屯區因人口激增，也陸續新設松強國小、廍子國中、南興國中及南興國小，同時推動游泳設施、國民運動中心等，建設需求龐大，感謝中央及地方民代支持協助爭取經費，共同促成城市進步。
交通局長葉昭甫說，北屯兒童公園地下停車場運用創造活動廊帶串聯基地活動、設施翻新復舊，融入於地景之中、柔化公園邊界，綠化界定公園內外關係等三大策略，並透過開口將自然條件引入停車場，使停車場內感知到綠意、聲音、光影等自然因子，創造連接地景的垂直動線。而且，以公園環境作為停車場進出的過渡空間理念，完工後藉由活潑、鮮豔、多樣化的植栽及鋪面設計，營造樂齡、休閒、動態氛圍。
他說，停車場斥資6億餘元，有地下三層，完成後約有223席汽車位及170席機車格，有效紓解周遭長久以來停車供給不足問題，提供北屯地區更優質的停車場域。
包括立委黃健豪、市議員沈佑蓮、賴順仁及謝家宜、民政局長吳世瑋、停車管理處長盧佳佳和地方多位里長等人都參加動土典禮。
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