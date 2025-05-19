豐原農會蜂蜜食農教育體驗活動 親子一起認識蜜蜂

台中市豐原區農會與弘毓基金會推動蜂蜜食農教育，今天在豐原區農會朴子辦事處舉辦蜂蜜食農教育體驗活動，透過趣味故事導讀與親子動手做體驗，帶民眾認識蜜蜂對環境的貢獻，也品嘗蜂蜜美味。

豐原區農會農事小組長蔡怡萱到場陪伴，她歡迎來自台中第5區，即豐原、石岡、東勢、新社、和平各地的家庭參加，也感謝產銷班及家政班一起融合專業，推廣蜂蜜食農教育。

弘毓基金會督導張羽萱感謝豐原區農會給慢飛天使家庭有機會融入社區，一起體驗食農教育，共同關心兒童發展議題，響應公益。

農會養蜂產銷第一班曾芷淳青農，帶大家手作天然蜂蠟防蚊防護霜，及北湳家政班陳存靖班員教作蜂蜜鬆餅與蜂蜜柑橘果乾乳酪醬示範，讓孩子們透過五感實際體驗蜂產品的多元用途。