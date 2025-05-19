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鹿港慶端陽科技龍舟模擬駕駛首登場 安排夜間國際賽

中央社／ 彰化19日電

鹿港慶端陽活動5月24日起登場；彰化縣府指出，今年除安排夜間國際龍舟錦標賽，也首度加入科技龍舟輕艇模擬駕駛，讓孩童及身障朋友也能透過體感設備體驗划龍舟快感。

彰化縣政府今天在鹿港鎮公所，舉行「2025鹿港慶端陽」活動記者會，縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏及福興鄉長蔣煙燈等人與會。

王惠美致詞時說，今年鹿港慶端陽活動將舉辦夜間國際龍舟錦標賽，共有126支隊伍報名參加，民眾可在傍晚來到福鹿溪觀賞精彩刺激龍舟賽；另外規劃舉辦陸上龍舟與科技體驗活動，安排科技龍舟輕艇模擬駕駛，讓孩童及身障朋友也能透過體感設備體驗划龍舟快感。

許志宏指出，今年鹿港慶端陽活動分別在鹿港公會堂、藝術村及文武廟等景點舉辦相關活動，歡迎全國好朋友，一起來鹿港體驗不一樣民俗節慶，吃鹿港小吃。

彰化縣政府發布新聞稿指出，首先登場的小鎮光影藝術節，從5月24日起至7月27日，每天晚間6時30分至10時點燈，超人氣的LINE FRIENDS minini卡通人物將與民眾一同歡度端午節。

而彰縣府也安排免費接駁車串聯龍舟會場與鹿港鎮區，讓遊客暢遊鹿港；此外，在彰濱工業區還有許多觀光工廠推出優惠活動，歡迎大家利用端午連假時間來鹿港吃美食、賞古蹟、玩民俗、觀賞龍舟賽，感受鹿港在地豐厚文化。

鹿港 朋友

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