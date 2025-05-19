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盧秀燕接獲廣島和平紀念儀式邀請 籲思考如何避戰

中央社／ 台中19日電

日本廣島市8月6日舉行和平紀念儀式。台中市長盧秀燕今天表示，她接獲廣島市長親筆邀請函；透過歷史教訓，人類應思考如何追求和平、避免戰爭，不要讓戰爭發生。

今年是第二次世界大戰結束80年，也是廣島原爆80週年，日本廣島市將於8月6日舉行和平紀念儀式。盧秀燕今天出席北屯區兒童公園地下停車場新建工程，她接受媒體聯訪時表示，上週廣島市議會拜訪，送上廣島市長親筆邀請函，希望邀請出席8月6日和平紀念儀式。

盧秀燕說，無論能否出席參加，戰爭、原爆就是人類災難，也是人類的悲哀，應要思考如何避免戰爭發生，避免帶來人類的災難與苦難。盧秀燕向廣島地方民眾獻上致哀。

盧秀燕也希望透過歷史教訓，人類應思考如何追求和平、避免戰爭，不要讓戰爭發生，因為戰爭發生，受難的、苦難的是人民。

另外，有關中火發電狀況；盧秀燕表示，停止核電後，中火是全國最大電廠，10部機組全部燒煤，中火現在的確有火力全開現象，尤其晚上太陽能光電不夠時。

她提到，其他能源發電還不夠，核電驟停，中火是全國最大煤電廠，肩負最大任務。根據監測數據，5月16日中火發電量3000MW，5月18號晚間中火增加50%發電，也就是增加50%燃煤，發電量從3000MW增加到4500MW。她對此事極為憂心。

盧秀燕說，昨天中火10部機組用了9部，都是9成發電，現在才5月，她質疑等到6、7、8月會不會火力全開。過去這幾年不斷爭取、協調，希望燃煤減少，到時候是不是又增加，好不容易的空氣污染改善又會前功盡棄；市府將據理力爭，持續追蹤監督，不讓中火燒這麼多煤，擴大空污。

盧秀燕 戰爭 廣島 中火

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