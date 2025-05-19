台中清水鰲峰活動中心拆除蓋停車場和綠地 8月底完工

台中市清水區鰲峰活動中心被列為危樓拆除後，經台中市議長張清照爭取，原址轉型為停車場與綠地、步行空間，今天開工，預計今年8月底可完工。

今天開工典禮由市府祕書長黃崇典主持，議長張清照到現場一起焚香祭拜，祈求工程順利；張清照指出，原本因清水地政事務所老舊狹窄、位於地震帶有安全疑慮，他大力爭取另覓土地重建；與盧秀燕市長一起會勘過程，發現隔壁的「鰲峰活動中心」早因耐震能力不足，被列為危樓，且建築緊鄰人行道、缺乏退縮空間，影響行人通行安全，當場決定一併處理。

台中市建設局今年2月拆除與重整，今天進行開工典禮，要重新規劃打造融合綠意的停車場，提升市容與便利性。

市府祕書長黃崇典說明，這塊用地位於清水繁榮地區，附近有寺廟、市場與商店林立，但停車不便，將空地規畫設置停車場，且採用最先進的施工方式，有15席小型車位，包含無障礙、婦幼及一般車格，並預留電動車充電管路，方便臨時停車周轉。