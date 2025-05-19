點黑輪結帳515元他驚呆…彰化精誠夜市火速致歉 要求攤商標明價格

夜市又坑消費者？彰化市知名精誠夜市被民眾上網po文說，去買黑輪點了海帶、粉腸、隔間肉等，結帳時515元，讓他「很震驚」，引發民眾熱議說「全台夜市墾丁化？」，夜市負責人立即親上火線回覆致歉說「即日起要求所有攤販標明價碼」，如果有攤商再被投訴，公司會拒絕設攤。

一名網友昨天在「彰化人大小事」po文說他到彰化市精誠夜市黑輪攤消費，點了海帶、粉腸、隔間肉、筍子、鳥蛋、苦瓜切半、魚餃、玉米筍、炒麵X2、菜頭一塊、白菜等，結帳時515元，招牌上完全沒價格，員工說一開始有告知不足一份會幫補足，但他們兩人吃，這種價錢讓他們很震驚。

原po說他沒有要論戰，也知道物價不便宜，吃了也吃了，只是想知道他們付的錢有成比例嗎？

不過po文一出引發熱議，網友紛紛留言說「不管哪個夜市，我最不敢吃的就是關東煮了，比無菜單料理可怕」、「終於也有人PO了，真的不要再吃關東煮了， 尤其是邊邊轉角那間，超坑」、「這個我也遇過，一小盤沒肉快300，默默結帳吃完」、「已經沒再去夜市了，不再親民的價格」、「沒寫價錢的少吃吧，吃幾次就會嚇死自己」。

也有網友說「黑輪攤本來就不便宜，炒麵一份至少50起跳，肉類熟食一份也都要40、50起跳，要去這種攤位吃，就要有花大錢的心理準備」，還有網友分析說海帶15、粉腸50、隔間肉75、筍子80、鳥蛋20、苦瓜切半80、魚餃20、玉米筍60、炒麵2分70、菜頭一塊15、白菜30元，的確要500元左右。