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世壯運台中競賽在清水區自由車場 清水警安維及交通疏導

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
世壯運唯一在台中競賽項目在清水區自由車場登場， 清水警方加強場內外周邊安維及交通疏導。圖／警方提供
世壯運唯一在台中競賽項目在清水區自由車場登場， 清水警方加強場內外周邊安維及交通疏導。圖／警方提供

世壯運唯一在台中競賽項目在台中市清水區自由車場登場，台中市警局和清水警分局加強場內外周邊安維及交通疏導，警方提醒觀賽或路過民眾配合進場各項規定，聽從疏導交通人員的指揮。

2025年世壯運本月17日起至30日止，為期13天，其中18至22日，自由車場地賽項目，也是台中市惟一的賽事場地，16，17日練習賽，18日正式比賽在台中市清水區自由車場登場。

台中市警局和轄區清水警分局自16日至22日上午7時起至當日比賽結束止，編排警力，維護賽場內外周邊維安及交通管制疏導，確保場地安全，讓各國選手能在安全無虞的競賽環境，全心投入賽事發揮最佳狀況，也讓在場為選手加油打氣的觀眾能安心觀賽，警方提醒觀賽或路過民眾配合進場各項規定及聽從疏導交通人員的指揮。

清水警分局表示，賽事期間，將持續加強各項治、交安維護工作，讓這場唯一在台中舉辦的國際賽事更有安全保障。

世壯運唯一在台中競賽項目在清水區自由車場登場， 清水警方加強場內外周邊安維及交通疏導。圖／警方提供
世壯運唯一在台中競賽項目在清水區自由車場登場， 清水警方加強場內外周邊安維及交通疏導。圖／警方提供

清水區 台中市 交通管制

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