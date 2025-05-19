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台中霧峰綜合運動場年久失修 還有一個大狗洞
台中市霧峰區綜合運動場使用民眾相當多，跑道出現許多破損，跳遠沙地還出現「大狗洞」。市議員張芬郁今表示，新北板橋體育場最近跑道換為「巴黎奧運紫色田徑場」大里光正國中的浪漫紫色跑道也非常吸。她說，體育署將升格為體育部，要求市府運動局積極作為，讓即將成立的體育部看見霧峰區綜合運動場整建的必要性。
運動局表示，為提升田徑場跑道整體安全及使用性，將提報計畫向中央爭取經費進行全區域整建。霧峰區公所也指出，會持續巡查並針對影響民眾安全的破損區域進行改善。
張芬郁說，霧峰區綜合運動場臨近大里區，有400公尺跑道，視野環境相當好，是附近唯一大型體育場。運動場在九二一地震後啟用，至今已經20餘年，因早年被埋設大量事業廢棄物，年久地基不穩固，近年破損、凹陷處積水日益嚴重，最近跳遠沙地還出現一條地道。據運動的民眾說，那是野狗挖洞做窩，洞愈來愈大，成為奇景。
霧峰區體育會理事長游新凰一同前往勘查時說，該場地是霧峰區唯一大型運動場，現有條件無法舉辦大型運動賽事，相當可惜。曾姓市民也在跑道標示出30餘處破損，希望市府了解，並表示若不改善恐讓民眾跌倒受傷。
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