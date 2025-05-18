橫跨歐亞十年創作 荀武《靜穆之城》特展葫蘆墩展出

知名當代藝術家荀武Woody Xun，歷經十年橫跨歐亞的精神性藝術探索，18日起在台中葫蘆墩文化中心四樓美術館展廳，舉行在台的首度個展《靜穆之城》，展現其結合東西方哲思的藝術語彙。

現任南京師範大學美術學院副教授、博士生導師的荀武，不但成了台灣女婿，女兒也在東海大學美術系就讀，荀武大讚台灣最美的就是人情味。

《靜穆之城》18日開幕式現場嘉賓雲集，包括法鼓山護法總會副會長蘇妧玲、旅美導演王正方與夫人馬淑靜、當代藝術家白豐中、墨海藝術協會前會長黃文棟、當代藝術家廖迎晰、伯特利設計總監潘正、溫慶珠服飾執行長溫慶玉等人皆到場祝賀，為展覽揭開序幕。

葫蘆墩文化中心主任郭恬氳表示，這是荀武首次在台灣舉辦個展，共展出41件跨越2015至2025年間創作的作品，涵蓋他旅居羅馬、那不勒斯、北京、南京與台中等地的藝術歷程，呈現藝術家對東西方美學深層對話與靜觀哲思的視覺呈現。

展覽以「地理拓樸學」為策展主軸，分為「精神肖像實驗」、「風景的形上學」、「解構的聖像」三大單元，從荀武早年留義期間的紙本素描，到近年融合多媒材的複合式人物創作，試圖建構一條由時間交織的敘事軸線，映照其對聖像造型語言的解構與重建。

值得一提的是，本展亦首度曝光多件2025年新作，包括《太虛幻境》、《菩提果》等，嘗試跨越東西方美學界線，回應當代社會的精神空洞與內在渴望。

荀武指出，古羅馬雖延續希臘對形式與比例的執著，卻逐漸失卻「靜穆」的精神核心；他希望藉由創作喚起人們對「內在寧靜」的重新體認，為當代東方重構一座屬於心靈的「靜穆之城」。

策展人賴慕芬補充，本展同時呈現荀武在台中旅居期間的創作實驗，以及其攻讀哲學博士階段，對繪畫材料與技法的深度研究。從生命經驗到哲學思辨，荀武以繪畫書寫個人化的思想語境，呈現極具張力的視覺思維。

中國人民大學藝術學院原院長丁方，亦特別遠端致詞表示：「《靜穆之城》蘊藏東西方哲學美學的深厚底蘊，從西方美學泰斗溫克爾曼所言的『高貴的單純、靜穆的偉大』，到東方老莊哲思的虛靜與觀照，荀武均能融會貫通。他的創作不是來自書齋，而是跨文化實踐與生命感悟的結晶，是典型的學者型藝術家。」