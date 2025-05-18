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南投議員陳玉鈴批死亡連署 告領銜人蔡宜助

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案，經中選會宣告成立，也讓南投在大罷免潮中率全國之先，將於7月13日（日）舉行投票。圖／聯合報系資料照片
民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案，經中選會宣告成立，也讓南投在大罷免潮中率全國之先，將於7月13日（日）舉行投票。圖／聯合報系資料照片

中央選委會宣告，民進黨籍南投縣議員陳玉鈴罷免案成立，7月13日投票，是這波大罷免潮第1個投票案。陳玉鈴痛批此案死亡連署達50筆，涉偽造文書，今將提告領銜人蔡宜助；蔡說尊重，連署書也都是公民自發性填寫或繳交。

南投縣議員、民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴遭國民黨中常委、立委游顥辦公室執行長蔡宜助領銜提案罷免。中選會前天審查通過議員陳玉鈴罷免案，並宣告該案成立，7月13日舉行投開票。

中選會指出，南投縣第4選區原選舉區選舉人數5萬8852人，法定連署人數須5886人以上；而陳玉鈴罷免案連署人數8387人，經查對7135人符合規定，達法定門檻宣告成立。但其中連署前死亡有50人，涉偽造，中選會也將依法告發。

陳玉鈴表示，她因是黨部主委協助公民團體罷藍委事宜，才遭藍營針對惡意罷免，她將正面對決，請選民投下不同意票，更痛批罷免案有50筆死亡連署，涉偽造文書，今天將在民進黨中央黨部舉行記者會，隨後並提告領銜人。

陳玉鈴罷免案領銜人蔡宜助說，該連署案都是公民自發性簽署或繳交書件，由他們幫忙收件造冊，但畢竟不是公務單位，無法確認造冊都符合規定，才需選委會查對；對被罷免人提告，他尊重，那也是她的權益。

南投縣議員陳玉鈴罷免案將於7月13日投票，成為在這波大罷免潮中，被罷免投票的全國第1人，讓南投成為第一個舉行罷免投票的縣市；南投縣選委會表示，該案已由中選會宣告，後續依公告期程作業，不受被罷免人自提救濟影響。

罷免

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