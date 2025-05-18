影／南投埔里人怒吼 堅決反對水源地興建掩埋場

南投埔里以「出好水」聞名，更是國內茭白筍最大產區，卻有環保業者申請在其水源涵養區興建廢棄物掩埋場，地方強烈反彈，今更成立自救會，立委馬文君、鎮長廖志城、議員蘇昱誠及陳宜君等民代也站在同一陣線，堅決反對興建掩埋場。

有環保業者計畫在麒麟里興建占地達24.62公頃的事業廢棄物掩埋場，掩埋一般、事業廢棄物及焚化爐灰渣，總掩埋量可達245萬立方公尺，更因興建位址在支應當地農業灌溉、民生用水的南港溪上游，引起地方強烈反彈，今更成立自救會。

埔里鎮民今在綜合球場誓師成立自救會，由縣議員蘇昱誠、麒麟里長黃戊寅擔任自救正副會長，鎮長廖志城、議員陳宜君、立委馬文君、羅美玲服務處代表及多名里長也到場，與民眾站在同一陣線，逾200人發出怒吼，堅決反對興建掩埋場。

自救會長蘇昱誠表示，該掩埋場選址嚴重錯誤，麒麟里是埔里水源涵養重要地區，就算業者聲稱會鋪好不透水層，但就算鋪得再多，一旦極端氣候、地震等天災及設備年久衰敗等仍恐造成掩埋場汙水滲漏、崩塌或廢棄物外溢，後果不堪設想。

鎮長廖志城、議員陳宜君等也強調，水是埔里重要資源，不論茭白筍、香菇、花卉都需要純淨水源灌溉，全鎮自來水更仰賴地下水，要是掩埋場出問題，就算得知防水層破損，難道能把百萬噸廢棄物挖起來檢修，當地無法承受任何汙染風險。