台中Go會員人數突破4.5萬 搭公車規畫路線都方便

台中市政府今年3月推出「台中Go」App，最大亮點是市民限定乘車碼，綁定後刷手機就可以搭公車，截至5月台中Go會員數突破4.5萬人，市民乘車碼綁定數也達到3萬人次；交通局表示，未來會透過AI導入更多功能，包含旅運規畫、預約提醒等等。

台中市政府今年將「台中公車」、「Taichung go」2款與乘車、旅遊相關的App合併升級，3月21日推出「台中Go」，同日啟動市民限定乘車碼，民眾可使用「台中通」App帳號登入台中Go，綁定電信支付業者，搭公車只要登入App生成乘車碼，可以掃描自動扣款。

交通局長葉昭甫表示，台中去年搭乘公車數量8200萬餘人次，市民限定乘車碼推出後帶動台中Go下載量，目前會員數飆升到4.5萬人，市民乘車碼有3萬人綁定，其中20到39歲占31%，40到59歲占50%，超過八成使用者是青壯年族群。

葉昭甫指出，市民限定乘車碼相較實體電子票卡，後者須要到超商或其他地點儲值，前者則已經綁定電子支付業者，民眾可以透過手機上網線上儲值，宛如「交通小錢包」，也能隨時查詢餘額，不用擔心搭公車刷卡才發現餘額不足的問題。

民眾表示，過去曾經持有許多張電子票證，如悠遊卡、市民限定交通卡等等，有時難免會忘記攜帶特定卡片，搭公車無法享有市民限定的雙十公車優惠；現在只要帶著手機，不需要任何卡片就可以應付各種狀況，也能隨時查詢是否有扣款成功，相當方便。