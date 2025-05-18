快訊

雨勢升級！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

川普沒有永遠的敵人！中東破冰敘利亞 下個談判國可能是它

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化海牛文化節今登場 牛車採蚵讓觀光客體驗漁村魅力

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府今天在芳苑鄉普天宮前廣場舉辦「國際海牛文化節」活動，彰化縣長王惠美（前右7）等人與會。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在芳苑鄉普天宮前廣場舉辦「國際海牛文化節」活動，彰化縣長王惠美（前右7）等人與會。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府今天在芳苑鄉普天宮前廣場舉辦「國際海牛文化節」活動，彰化縣長王惠美表示，芳苑沿海地區孕育出全國唯一的「芳苑潮間帶牛車採蚵」文化資產，希望透過活動讓大家親身體驗海牛文化魅力，更推向國際，發展觀光。

國際海牛文化節活動今天在芳苑鄉普天宮前廣場登場，彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯、芳苑鄉長林保玲、普天宮主委徐明戰、副主委許清安、彰化區漁會總幹事陳威谷等地方人士與會。

王惠美表示，俗話說「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」，「番挖」是芳苑舊地名，也孕育出全國唯一的「芳苑潮間帶牛車採蚵」文化資產，從日治時期傳承至今，在全盛時期，多達300多隻海牛投入採蚵行列，縣府在2020年登錄為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」的無形文化資產，不僅是芳苑的驕傲，更是台灣珍貴文化瑰寶。

王惠美說，隨著時代變遷，機械化設備逐漸取代了海牛，「牛車採蚵」文化正面臨消失危機，為了守護這項無形文化資產，藉由「國際海牛文化節」，透過潮間帶牛車生態體驗、海牛無形文化展、海牛聚繪著色寫生比賽、趣遊芳苑海牛疊印趣、海牛飼育員實習營及產業市集等活動，讓大家體驗海牛文化魅力，並透過復育，從過去的8隻海牛成長到現在的12隻海牛，希望傳承這項文化，更走向國際。

芳苑擁有濕地、紅樹林、王功漁港及海空步道等景觀，還有有全國面積最大的媽祖廟普天宮，王惠美說，縣政府也以「芳苑走走」為主題，活化7處閒置空間，變身打卡景點；另有1公里長的「紅樹林海空步道」，讓遊客能近距離觀察濕地生態。「王功漁火節」也將在6月28、29日登場，歡迎大家賞遊彰化、拜媽祖、求平安。

芳苑鄉長林保玲說，國際海牛文化節讓芳苑小小漁村可以被看見它的美麗與魅力，也感謝王縣長聽見他們的聲音，打造了芳苑海空步道，帶來許多觀光人潮，並在台61線橋下建置招潮蟹、彈塗魚等裝置藝術以及親子遊樂設施，讓大家可以乘涼休憩，另規劃「芳苑走走」計畫，串聯芳苑街上7大景點，將觀光人潮引進芳苑街上。

彰化縣政府今天在芳苑鄉普天宮前廣場舉辦「國際海牛文化節」活動，讓大家親身體驗海牛文化魅力。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在芳苑鄉普天宮前廣場舉辦「國際海牛文化節」活動，讓大家親身體驗海牛文化魅力。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在芳苑鄉普天宮前廣場舉辦「國際海牛文化節」活動，彰化縣長王惠美（左三)與小朋友一起和海牛互動。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在芳苑鄉普天宮前廣場舉辦「國際海牛文化節」活動，彰化縣長王惠美（左三)與小朋友一起和海牛互動。記者林宛諭／攝影

文化資產 海牛

延伸閱讀

114會考／彰化區逾9千人應考 缺考率約千分之5

藝術家從外國紅回台灣 首次返鄉彰化展覽開幕出席人數好意外

彰化公私集氣集力 物資與禮金送500戶邊緣戶過端午節

彰化今年發童萌卡 家長現省1萬元 店家特惠再升級

相關新聞

台中Go會員人數突破4.5萬 搭公車規畫路線都方便

台中市政府今年3月推出「台中Go」App，最大亮點是市民限定乘車碼，綁定後刷手機就可以搭公車，截至5月台中Go會員數突破...

彰化海牛文化節今登場 牛車採蚵讓觀光客體驗漁村魅力

彰化縣政府今天在芳苑鄉普天宮前廣場舉辦「國際海牛文化節」活動，彰化縣長王惠美表示，芳苑沿海地區孕育出全國唯一的「芳苑潮間...

都在水安宮！白營宣講台中場 2個月前卓揆在此揮光劍

台灣民眾黨今天下午3時在台中水安宮舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講最終場，黨主席黃國昌親自率隊，表達對賴清德總統...

彰化淨溪去年清出27公噸垃圾 開出343件罰單

彰化縣政府已連續5年獲環境部「地面水體垃圾攔除考核計畫」特優佳績，去年環保局動員縣內30多隊水環境巡守隊定期淨溪與巡查，...

其人其事／陳祥薇偵破創意私房 助少女遠離犯罪黑手

台中地檢署檢察官陳祥薇查獲國內最大違法性影像網站創意私房，一舉持4百多張搜索票抓到這群躲在螢幕後的犯罪者，她發現性影像犯...

廣角鏡／台灣好行679 探索台中海線

台灣好行「679台中活力海洋線」正式通行，以Taiwan Orange為主色調的嶄新車體，串聯台中機場與海線各個景點，方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。