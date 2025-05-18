彰化海牛文化節今登場 牛車採蚵讓觀光客體驗漁村魅力

彰化縣政府今天在芳苑鄉普天宮前廣場舉辦「國際海牛文化節」活動，彰化縣長王惠美表示，芳苑沿海地區孕育出全國唯一的「芳苑潮間帶牛車採蚵」文化資產，希望透過活動讓大家親身體驗海牛文化魅力，更推向國際，發展觀光。

國際海牛文化節活動今天在芳苑鄉普天宮前廣場登場，彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯、芳苑鄉長林保玲、普天宮主委徐明戰、副主委許清安、彰化區漁會總幹事陳威谷等地方人士與會。

王惠美表示，俗話說「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖」，「番挖」是芳苑舊地名，也孕育出全國唯一的「芳苑潮間帶牛車採蚵」文化資產，從日治時期傳承至今，在全盛時期，多達300多隻海牛投入採蚵行列，縣府在2020年登錄為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」的無形文化資產，不僅是芳苑的驕傲，更是台灣珍貴文化瑰寶。

王惠美說，隨著時代變遷，機械化設備逐漸取代了海牛，「牛車採蚵」文化正面臨消失危機，為了守護這項無形文化資產，藉由「國際海牛文化節」，透過潮間帶牛車生態體驗、海牛無形文化展、海牛聚繪著色寫生比賽、趣遊芳苑海牛疊印趣、海牛飼育員實習營及產業市集等活動，讓大家體驗海牛文化魅力，並透過復育，從過去的8隻海牛成長到現在的12隻海牛，希望傳承這項文化，更走向國際。

芳苑擁有濕地、紅樹林、王功漁港及海空步道等景觀，還有有全國面積最大的媽祖廟普天宮，王惠美說，縣政府也以「芳苑走走」為主題，活化7處閒置空間，變身打卡景點；另有1公里長的「紅樹林海空步道」，讓遊客能近距離觀察濕地生態。「王功漁火節」也將在6月28、29日登場，歡迎大家賞遊彰化、拜媽祖、求平安。