彰化淨溪去年清出27公噸垃圾 開出343件罰單
彰化縣政府已連續5年獲環境部「地面水體垃圾攔除考核計畫」特優佳績，去年環保局動員縣內30多隊水環境巡守隊定期淨溪與巡查，共清出27公噸垃圾，民眾在河岸亂丟垃圾佔多數，也開出343件罰單。
彰化縣政府團隊再度榮獲環境部「2024年地面水體垃圾攔除考核計畫」第4組特優佳績，彰化縣長王惠美也頒獎表揚，期勉縣府團隊持續努力，保持佳績。
彰化環保局長江培根表示，彰化縣南環濁水溪、北繞大肚溪，境內還有洋子厝溪、員林大排及舊濁水溪三條主要幹流，其他大大小小遍布的灌排約有220條，在彰化縣政府團隊、經濟部水利署第三、第四河川分署、農田水利署彰化管理處及社區水環境巡守隊合力下，去年共執行1800多次河岸巡查，清理27餘公噸垃圾，攔除的垃圾中除了雜草竹木外，主要以民眾隨意棄置的垃圾包占多數。
彰化縣溪流河岸邊仍常是不肖人士棄置垃圾處，環保局加強在溪岸布有縮時錄影設備外，還動員30多隊水環境巡守隊，1300多位水環境巡守志義工協防，定期淨溪並巡查、監督水域狀況，有效發現舉報汙染行為，去年環保局共開出343件罰單。
江培根說，縣府團隊合力守護環境，水利資源處設置攔除網、動員人力機具撈除河川垃圾並安裝攝錄機舉發非法棄置行為；工務處則清理水體旁道路側溝雜物。也再次呼籲民眾應將廢棄物妥善分類處理，如有大型家具或廢棄物可聯繫各鄉鎮市清潔隊安排載運，切勿隨意棄置廢棄物於水路、河邊，影響生態及環境，也歡迎民眾檢舉不法可電洽環保局24小時報案專線0800-066666或（04）7118972、7115762。
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