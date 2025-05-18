其人其事／陳祥薇偵破創意私房 助少女遠離犯罪黑手

台中地檢署檢察官陳祥薇查獲國內最大違法性影像網站創意私房，一舉持4百多張搜索票抓到這群躲在螢幕後的犯罪者，她發現性影像犯罪日益蓬勃，更需要關心青少年，讓他們遠離犯罪黑手。

陳祥薇就讀高中時受日劇「HERO」影響，對檢察官工作充滿嚮往，政大法律系畢業後考上司法官訓練所50期，歷任雲林、台中地檢署檢察官。

陳祥薇說，檢察官工作充滿開創性，她個性開朗外向，常主動出擊辦案，刑案偵辦從無到有雖然辛苦，她認為相當值得。

陳祥薇偵辦台中清水濫倒廢棄強酸，追到源頭是桃園觀音不肖業者，更發現高達1.3萬噸強酸遭排入苗栗三灣鄉中港溪，長達3公里水域都被染紅，宛如生態浩劫。過程中，她和不法業者鬥智，還得熟悉複雜的環保法規，從密密麻麻的帳本中找出貓膩，終於將不法業者繩之以法，她也因中港溪案獲金環獎。

震驚全台的創意私房案、台版N號房案也出自她手，她從1封檢舉信耗時3年蒐證，為徹底剷除網路性犯罪，她一次聲請4百多張搜索票，3周內完成全台大搜索，2周複訊完畢，殲滅國內最大性影像犯罪網站。

她認為，性影像是新型犯罪模式，卻已氾濫成災，她親睹被害少女們因私密影像外流，遭利誘、威脅做出各種不堪入目行為，她也向少女保證「妳放心，壞人都被我抓起來了。」

陳祥薇說，從創意私房案她發現這些孩子內心寂寞，加上社群軟體成癮成了高風險族群，她盡職責為社會除惡，也希望青少年愛護自己身體。