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台中藥師公會理事長交接 盧秀燕讚2藍委：藥師守護神

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左三）感謝藥師公會卸任理事長陳振聲（中）付出，右二為立委廖偉翔，左二為羅廷瑋。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕（左三）感謝藥師公會卸任理事長陳振聲（中）付出，右二為立委廖偉翔，左二為羅廷瑋。圖／中市府提供

台中市藥師公會今晚理事長交接，國民黨台中市長盧秀燕由同黨立委廖偉翔、羅廷瑋陪同到場。她致詞稱讚，新任理事長許程平堅持藥師學生總量管制，守護藥師權益，而在場的廖偉翔、羅廷瑋，以及民眾黨立委林憶君都是「藥師守護神」。

盧秀燕今天上午參加母校淡江大學國際事務與戰略研究所研討會，晚間返回台中，由廖偉翔、羅廷瑋陪同，參加台中市藥師公會第32、33屆理事長交接典禮，公會卸、新任理事長陳振聲、許程平迎接。

盧秀燕致詞時說，她自幼成長於藥房世家，與藥師公會淵源深厚，今特別出席，表達對公會長期支持市政的謝意。她特別感謝陳振聲在疫情期間配合防疫政策，守護市民用藥安全，貢獻卓著。

盧秀燕指出，她跟新任理事長許程平是「互相看長大」的好友，感謝許程平願意承擔重任，帶領台中市藥師公會，持續與市府及各界合作，展現藥師專業角色及影響力，為市民提供優質多元的藥事服務。

盧秀燕說，很認真聽許程平發言，許程平說要堅持藥師學生總量管制，這是在守護大家權益，在場3名立委包括林憶君（中華民國藥師公會全聯會祕書長）、廖偉翔及羅廷瑋都是「藥師守護神」，在場的台中市議員國民黨陳政顯、黃馨慧、民進黨林祈烽，及無黨籍吳佩芸都是藥師好夥伴，藥師團結為社會服務，台中市府也會跟公會攜手讓市民更幸福，更健康。

民進黨立委何欣純晚間7時30分到場，未與盧秀燕照面。何欣純表示，感謝藥師在疫情後持續服務民眾，會持續協調相關爭議議題。

台中市長盧秀燕（左三）頒發獎狀給藥師公會新任理事長許程平（中），右二為立委廖偉翔，左二為羅廷瑋。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕（左三）頒發獎狀給藥師公會新任理事長許程平（中），右二為立委廖偉翔，左二為羅廷瑋。圖／中市府提供

廖偉翔 盧秀燕

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