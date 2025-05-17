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藝術家從外國紅回台灣 首次返鄉彰化展覽開幕出席人數好意外

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣藝術家洪易的作品特色鮮明，今起在縣立美術館展覽作品，縣長王惠美前往參觀。記者簡慧珍／攝影
彰化縣藝術家洪易的作品特色鮮明，今起在縣立美術館展覽作品，縣長王惠美前往參觀。記者簡慧珍／攝影

當代藝術家洪易在美、日等國家參展，作品的色彩和圖案鮮麗又富有台灣鄉土氣息，引起注意並獲重視，被彰化縣長王惠美形容「從外國紅回台灣」，即日起他的67件平面創作、雕塑和文創設計在縣立美術館展出，是值得欣賞的藝術饗宴。

彰化縣文化局曾邀請洪易展出生肖年的雕塑，放在縣立美術館廣場或大門前，格外喜氣洋洋，這次請他舉辦「嶄新悅目－2025洪易藝術特展」，王惠美主持開幕式，介紹祖籍彰化縣芳苑鄉的洪易，再為芳苑增添一位藝術家。

洪易說，他在台中市長大，從小喜歡繪畫，求學過程一路攻讀美工、美術相關科系，把生活、生命中的美好表現出來，他第一次回故鄉展覽，事前用Google表單調查出席人數僅寥寥十多人，很意外今天高朋滿座，來的一定都是藝術愛好者，台灣在理性的科技方面有很大進步，也要注重感性的藝術，感性非一朝一夕能產生成果，他願藉此展覽分享個人經驗，把藝術養分輻射性的放射到周圍，為彰化這塊土地、為彰化服務。

王惠美表示，洪易2000年投入藝術創作，到日本、美國、西班牙等多國展覽，累積高知名度，從國外出名紅回台灣，他的作品非常多樣、具國際性，基於對故鄉感情，2020年在彰南路六段改造廢棄穀倉為洪易美術館，讓藝術深植在地土壤生根發芽，成為彰化一個文化地標。

南投縣文化局長林榮森曾在彰化縣政府服務，今「回娘家」，盛讚洪易結合文創賦予作品更豐富生命力，林榮森幽默舉例他有一名書法班學生，書法寫得很好，結合咖啡店展售，書法作品賣得比他「搞一輩子書法的人還要好」，給他很大啟發。全場爆出笑聲，林榮森接著邀請洪易到南投縣未來的美術新館展覽，讓更多人看見藝術創作多元化。

彰化縣藝術家洪易製作獅子與眾不同，顏色和圖案華麗，寓意招財。記者簡慧珍／攝影
彰化縣藝術家洪易製作獅子與眾不同，顏色和圖案華麗，寓意招財。記者簡慧珍／攝影

南投縣 美術館

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