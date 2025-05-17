南投第一屆萌寵馬拉松報名中 7月13日漫遊花海向日葵花田

南投最新人氣打卡點「日月町複合式商場」今夏「寵物嘉年華」熱情開跑！由南投縣政府與埔里鎮公所指導，日月町商場主辦的「南投第一屆萌寵馬拉松」將於7月13日登場，即日起開放報名至6月6日，名額有限，額滿為止。

這場全台最療癒的馬拉松，邀請所有寵物家庭牽著、抱著、推著、提著毛孩、羽寶與萌寳，一同在自然山景與花海間悠遊漫步。

主辦單位表示，這是一場不競速的馬拉松，為了陪伴、快樂與分享的療癒同樂會，歡迎寵物家族、各企業社團呼朋引伴一起報名，凡團體報名滿10人以上，每位參與者即加贈限量「活動主題帽」一頂，戴上它，與萌寵一起變身最可愛的風景。

活動當日現場還有超人氣日本角色Usagyuuun「小突兔」與日月町吉祥物「浮拉格」現身互動，與大小朋友們一起歡樂同遊。主辦單位更特別準備了驚喜摸彩活動，凡參賽者即有機會獲得萬元住宿券等精彩好禮。

現場特別企劃「萌翻市集」活動，有元氣趣味賽、可愛萌萌走秀，邀請寵物溝通師、寵物似顏繪、主題即拍即印、萌寵文創小物、胖卡美食餐車等歡樂互動時光，讓這場旅程留下永恆回憶。

日月町商場位於國道六號愛蘭交流道前往日月潭的重要節點，醒目的白色文青風格建築吸引旅人駐足。

商場集結TSUTAYA BOOKSTORE日月町店、東京人氣品牌WIRED CAFE，及在地特色店家「有益帖」、「朝霧茶莊」、「蒜你厲害」、「松泉行」等人氣品牌。

活動當日，商場也將化身為「萌寵馬拉松」的元氣補給站，提供休息、拍照、補水與美食等一站式服務。

整體賽道路線以「休閒漫遊」為主，沿途穿越田野、跨過小溪，走進向日葵與波斯菊花海，途經筊白筍田、遠眺南港溪畔美景與生熊湖自然湧泉，讓參與者沉浸在綠野山城的自然懷抱中。全程設有多個元氣補給點與美拍景點，讓人與寵物悠閒地漫遊互動、留下滿滿回憶。