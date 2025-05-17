快訊

「兆元宴」三度包場古早味餐廳 黃仁勳宴請供應鏈大咖

富國機場出手了！海關撕毀台旅客機票 越南網友也炸鍋：玷汙國家形象

南投第一屆萌寵馬拉松報名中 7月13日漫遊花海向日葵花田

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
活動當日，日月町商場將化身為「萌寵馬拉松」的元氣補給站。圖／聯合報系資料照片
活動當日，日月町商場將化身為「萌寵馬拉松」的元氣補給站。圖／聯合報系資料照片

南投最新人氣打卡點「日月町複合式商場」今夏「寵物嘉年華」熱情開跑！由南投縣政府與埔里鎮公所指導，日月町商場主辦的「南投第一屆萌寵馬拉松」將於7月13日登場，即日起開放報名至6月6日，名額有限，額滿為止。

這場全台最療癒的馬拉松，邀請所有寵物家庭牽著、抱著、推著、提著毛孩、羽寶與萌寳，一同在自然山景與花海間悠遊漫步。

主辦單位表示，這是一場不競速的馬拉松，為了陪伴、快樂與分享的療癒同樂會，歡迎寵物家族、各企業社團呼朋引伴一起報名，凡團體報名滿10人以上，每位參與者即加贈限量「活動主題帽」一頂，戴上它，與萌寵一起變身最可愛的風景。

活動當日現場還有超人氣日本角色Usagyuuun「小突兔」與日月町吉祥物「浮拉格」現身互動，與大小朋友們一起歡樂同遊。主辦單位更特別準備了驚喜摸彩活動，凡參賽者即有機會獲得萬元住宿券等精彩好禮。

現場特別企劃「萌翻市集」活動，有元氣趣味賽、可愛萌萌走秀，邀請寵物溝通師、寵物似顏繪、主題即拍即印、萌寵文創小物、胖卡美食餐車等歡樂互動時光，讓這場旅程留下永恆回憶。

日月町商場位於國道六號愛蘭交流道前往日月潭的重要節點，醒目的白色文青風格建築吸引旅人駐足。

商場集結TSUTAYA BOOKSTORE日月町店、東京人氣品牌WIRED CAFE，及在地特色店家「有益帖」、「朝霧茶莊」、「蒜你厲害」、「松泉行」等人氣品牌。

活動當日，商場也將化身為「萌寵馬拉松」的元氣補給站，提供休息、拍照、補水與美食等一站式服務。

整體賽道路線以「休閒漫遊」為主，沿途穿越田野、跨過小溪，走進向日葵與波斯菊花海，途經筊白筍田、遠眺南港溪畔美景與生熊湖自然湧泉，讓參與者沉浸在綠野山城的自然懷抱中。全程設有多個元氣補給點與美拍景點，讓人與寵物悠閒地漫遊互動、留下滿滿回憶。

超好康報名費只要888元，豐富物資好禮總價值2,680元，團報滿10人以上，每人再加贈活動主題帽一頂。請至運動筆記「萌寵馬拉松」搶先來報名，額滿為止。

由南投縣政府與埔里鎮公所指導，日月町主辦的「南投第一屆萌寵馬拉松」開始報名。業者提供
由南投縣政府與埔里鎮公所指導，日月町主辦的「南投第一屆萌寵馬拉松」開始報名。業者提供
TSUTAYA BOOKSTORE進駐、醒目的白色文青風格建築吸引旅人駐足。業者提供
TSUTAYA BOOKSTORE進駐、醒目的白色文青風格建築吸引旅人駐足。業者提供

寵物 漫遊 馬拉松

延伸閱讀

2025南投巧克力咖啡節 5/30盛大登場 

日月潭、南崗工業區廢水汙染 南投祭AI科技感測揪出偷排業者

新北河濱花海綻放 三重大都會公園化身粉彩仙境

母親節萬里賞花趣 全台最大繡球花海媽媽半價入園

相關新聞

藝術家從外國紅回台灣 首次返鄉彰化展覽開幕出席人數好意外

當代藝術家洪易在美、日等國家參展，作品的色彩和圖案鮮麗又富有台灣鄉土氣息，引起注意並獲重視，被彰化縣長王惠美形容「從外國...

彰化公私集氣集力 物資與禮金送500戶邊緣戶過端午節

彰化縣政府一年三節募集社會資源關懷弱勢，今在警察局中庭頒贈感謝狀給善心企業及慈善團體，捐贈物資和端午禮金給全縣500戶邊...

彰化環保志義工大車拚 冠軍隊伍拿禮券又代表參加全國賽

彰化縣有兩萬多名環保志工和義工，其中650人今參加114年彰化縣環保志義工群英會的4項趣味競賽，各項第一名隊伍除獲6千元...

端節台中環保局贈米關懷1098資收個體戶 她感恩：差點日子過不下去

端午節前夕，台中市環保局與環境部攜手送暖，特別致贈外埔區特產「湖底米」給台中市1098名資收個體戶；5旬梁姓資收個體戶接...

「679」一路感受台中活力海洋線 沿途鎮瀾宮高美溼地玩不完

盡管台中海洋館尚未完工啟用，台灣好行「679台中活力海洋線」5月起已正式通行，以Taiwan Orange為主色調的車體...

「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團募粽送弱勢 9年累計近4萬顆

端午節將屆，「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團版主林煌凱號召社友捐贈愛心粽，今把2440顆粽子送到彰化家扶中心二林服務處，另1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。