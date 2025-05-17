彰化公私集氣集力 物資與禮金送500戶邊緣戶過端午節

彰化縣政府一年三節募集社會資源關懷弱勢，今在警察局中庭頒贈感謝狀給善心企業及慈善團體，捐贈物資和端午禮金給全縣500戶邊緣戶，社會處社工將逐一送金到邊緣戶家庭。

縣長王惠美說，縣府透過「公益串聯站，彰化有夠讚」資源整合平台，整合人力、物力、財力讓企業、善心人士持續挹注愛心，今年感謝靈鷲山慈善基金會捐贈價值約18萬元物資，及嘉里大榮物流公司的物流服務，縣內500戶邊緣戶今年端午節邊緣戶每戶獲贈物資和5千元禮金，可度過不虞物資匱乏的端午佳節。

縣政府社會處統計截至今年5月5日，彰化縣公益資源整合平台捐款總額達509萬4132元，物資市值超過320萬9335元，其中嘉里大榮物流公司2005年起，持續提供彰化縣公益物流載送服務，累積計1007次，市值約403萬7063元。

嘉里大榮物流田中營業所長巫彥佑和埤頭營業所長吳冠裕、雅頓國際時尚造型經理陳修慶等企業人士到場，除此，雅頓國際時尚造型美髮團隊今到場義剪，彰化基督教醫院團隊的血壓測量、健康諮詢等服務，為邊緣戶的儀容和健康把關，王惠美也致謝。