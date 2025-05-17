彰化環保志義工大車拚 冠軍隊伍拿禮券又代表參加全國賽

彰化縣有兩萬多名環保志工和義工，其中650人今參加114年彰化縣環保志義工群英會的4項趣味競賽，各項第一名隊伍除獲6千元商品禮券，還將代表彰化縣參加全國環保志義工群英會。

彰化縣環保局在建國科技大學師生活動中心，舉辦一年一度志工和義工群英會，今年44個社區、650名環保志義工組隊參加，80歲至89歲志義工有11人，最高齡是溪州鄉溪厝社區劉姓志工。環保局考慮他（她）行動安全，請他（她）志在參加不一定要下場比拚。

趣味競賽分為資源分類王、資源灌籃高手、清掃接力賽和環保金頭腦，環保局把44個社區概分A、B兩大組競賽但個別計分以加速比賽進行，每項競賽錄取前10名，商品禮券價值從3200元到6千元，各競賽第一名分別是資源分類王彰化市崙平社區、資源灌籃高手埔鹽鄉大有社區、清掃接力賽員林市東山社區、環保金頭腦彰化市忠權社區。

縣長王惠美說，彰化縣有425支環保志義工隊，縣政府獲彰化縣議會通過審議經費約1248萬元，補助406個社區執行114年綠意社區環境教育補助計畫，她要感謝社區志義工配合執行垃圾分類，彰化縣年減約5千噸垃圾，縣政府和環保局未來將輔導社區推廣資源循環再生市場，不僅可以變現，收入還能補助社區的老人供餐，一舉多得。