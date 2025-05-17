快訊

仁寶沒缺席！董座陳瑞聰親赴黃仁勳「兆元宴」現場寸步難行

114會考國文／一票考生見文言文喊難 師詳解考題「不燒腦」：難易適中、具鑑別度

114會考寫作／作文題目是「倉鼠圖+6詞語」 國文師解析：易取材但不易拿高分

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化環保志義工大車拚 冠軍隊伍拿禮券又代表參加全國賽

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣環保志義工群英會共同宣導環保理念。記者簡慧珍／攝影
彰化縣環保志義工群英會共同宣導環保理念。記者簡慧珍／攝影

彰化縣有兩萬多名環保志工和義工，其中650人今參加114年彰化縣環保志義工群英會的4項趣味競賽，各項第一名隊伍除獲6千元商品禮券，還將代表彰化縣參加全國環保志義工群英會。

彰化縣環保局在建國科技大學師生活動中心，舉辦一年一度志工和義工群英會，今年44個社區、650名環保志義工組隊參加，80歲至89歲志義工有11人，最高齡是溪州鄉溪厝社區劉姓志工。環保局考慮他（她）行動安全，請他（她）志在參加不一定要下場比拚。

趣味競賽分為資源分類王、資源灌籃高手、清掃接力賽和環保金頭腦，環保局把44個社區概分A、B兩大組競賽但個別計分以加速比賽進行，每項競賽錄取前10名，商品禮券價值從3200元到6千元，各競賽第一名分別是資源分類王彰化市崙平社區、資源灌籃高手埔鹽鄉大有社區、清掃接力賽員林市東山社區、環保金頭腦彰化市忠權社區。

縣長王惠美說，彰化縣有425支環保志義工隊，縣政府獲彰化縣議會通過審議經費約1248萬元，補助406個社區執行114年綠意社區環境教育補助計畫，她要感謝社區志義工配合執行垃圾分類，彰化縣年減約5千噸垃圾，縣政府和環保局未來將輔導社區推廣資源循環再生市場，不僅可以變現，收入還能補助社區的老人供餐，一舉多得。

建國科大校長江金山表示，有人說，人是地球的麻煩製造者，製造垃圾嚴重影響地球生態，因此大家千萬不要隨意亂丟垃圾，避免垃圾汙染環境最終回饋到自己身上，所以當志工、做環保志工對社會貢獻很大。

彰化縣650名環保志義工今到建國科技大學師生活動中心，參加群英會趣味競賽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣650名環保志義工今到建國科技大學師生活動中心，參加群英會趣味競賽。記者簡慧珍／攝影

環保局 義工

延伸閱讀

端節台中環保局贈米關懷1098資收個體戶 她感恩：差點日子過不下去

熱爆！ 彰化溪湖飆36.8度 明天大台北慎防短延時豪雨

114會考／17日登場！彰化數個考場在廟旁 縣長王惠美提醒進香民眾控制聲量

不受落山風影響 屏東車城國小分校室內活動中心啟用

相關新聞

彰化公私集氣集力 物資與禮金送500戶邊緣戶過端午節

彰化縣政府一年三節募集社會資源關懷弱勢，今在警察局中庭頒贈感謝狀給善心企業及慈善團體，捐贈物資和端午禮金給全縣500戶邊...

彰化環保志義工大車拚 冠軍隊伍拿禮券又代表參加全國賽

彰化縣有兩萬多名環保志工和義工，其中650人今參加114年彰化縣環保志義工群英會的4項趣味競賽，各項第一名隊伍除獲6千元...

端節台中環保局贈米關懷1098資收個體戶 她感恩：差點日子過不下去

端午節前夕，台中市環保局與環境部攜手送暖，特別致贈外埔區特產「湖底米」給台中市1098名資收個體戶；5旬梁姓資收個體戶接...

「679」一路感受台中活力海洋線 沿途鎮瀾宮高美溼地玩不完

盡管台中海洋館尚未完工啟用，台灣好行「679台中活力海洋線」5月起已正式通行，以Taiwan Orange為主色調的車體...

「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團募粽送弱勢 9年累計近4萬顆

端午節將屆，「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團版主林煌凱號召社友捐贈愛心粽，今把2440顆粽子送到彰化家扶中心二林服務處，另1...

1年多起兒虐 中市府提3作為應對

台中市接連爆出兒童安全事件，也衝擊家長托育權益。民進黨團昨批，過去1年發生10多起兒童受虐，市府沒有實質作為，應立即提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。