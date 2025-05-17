2025南投巧克力咖啡節 5/30盛大登場 

照片取自南投縣政府

南投縣政府16日於立法院舉辦「南投優質農特產品推廣活動」，展現南投咖啡、可可等頂級農業精品的魅力，預告「2025南投巧克力咖啡節」將於5月30日至6月8日在埔里福興溫泉園區盛大舉行。

立法院長韓國瑜表示，常讚嘆哥倫比亞、非洲的咖啡，卻忽略在地的南投咖啡。不僅占全台產量21%，風味更是日益精進，值得全民支持。南投得天獨厚的地理條件與富含水晶礦的土壤孕育出國際得獎的咖啡與紅茶，是台灣真正的「風土寶藏」。

南投縣長許淑華指出，南投咖啡與可可產業結合觀光與體驗，已發展成具國際競爭力的特色產業鏈，感謝交通部觀光署與農業部等中央支持。她並邀請大家「SHAKE夏日酸甜」，現場與委員共同體驗西西里咖啡DIY，展現南投農產創新風味。

南投縣府觀光處表示，「第五屆南投巧克力咖啡節」有十大亮點。今年展區佔地達6公頃、設有15大主題特區，邀集超過百業者參與，並推出15大主題特區，包含南投咖啡館、巧克力館、玻璃屋品牌街區、狗狗奔跑區、戶外風格區等。展期中每逢假日與晚會日，安排三場主題演唱會，由戴愛玲、曾心梅、阿蘭AC接力演出，搭配貓貓蟲咖波主題無人機群飛與煙火秀，打造日夜皆宜的觀光盛事。活動也推出四大千人體驗活動，包括咖啡渣盆栽、手沖課程、可可DIY、品牌野餐包等，需事前線上報名。更設有LINE數位集章，推動在地旅遊與消費，前往景點店家集章不僅可享有好康優惠，完成指定集章條件，並出示展區與消費滿額憑證，即可兌換貓貓蟲咖波聯名紀念品，加上境內與展區消費滿額發票可再加碼兌換貓貓蟲咖波紀念幣。

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