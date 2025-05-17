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端節台中環保局贈米關懷1098資收個體戶 她感恩：差點日子過不下去

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
端午節前夕，台中市環保局特別致贈外埔區特產「湖底米」給台中市1098名資收個體戶。圖／環保局提供
端午節前夕，台中市環保局特別致贈外埔區特產「湖底米」給台中市1098名資收個體戶。圖／環保局提供

端午節前夕，台中市環保局與環境部攜手送暖，特別致贈外埔區特產「湖底米」給台中市1098名資收個體戶；5旬梁姓資收個體戶接獲白米，感恩表示，「如果沒有資收關懷計畫，日子真的快過不下去了。」感謝政府的關懷計畫，助她度難關。

梁姓資收個體戶表示，她的丈夫因病長期住在護理之家，女兒仍在就學階段，須由她獨自撐起一個家，除兼職打零工，還需撿拾資收物。但限於回收行情波動，有時一天收入不到100元。自加入資收關懷計畫後，每月可獲5000元固定補助，大幅減輕經濟壓力。

環保局長陳宏益說，資收個體戶撿拾資源回收物變賣為業，是資源回收體系中不可或缺的重要環節，為鼓勵個體戶為環境付出，照顧他們安全，台中市2019年起配合環境部「資收關懷計畫」，提供到府收運、補充防疫裝備、投保微型保險以及環境改善服務提供個體戶多元支持措施。

陳宏益說明，繼去年提供反光背心，照顧資收個體戶安全，環保局今年也配合環境部「資收關懷計畫」致贈外埔區特產「湖底米」給台中市1098位資收個體戶，期盼在端午佳節傳遞溫暖與關懷。陳宏益說，已規畫採購回收作業防護裝備等物資，打造更安全的回收工作環境。

陳宏益指出，部分資收個體戶身處弱勢，靠回收維持家計，市府配合環境部推動資收關懷計畫，以優於市價的補助機制保價收購，每人每月最高5000元，協助提高收入，去年共計221人受惠，回收總重達1168.2公噸，補助金額約948萬元。

端午節前夕，台中市環保局特別致贈外埔區特產「湖底米」給台中市1098名資收個體戶。圖／環保局提供
端午節前夕，台中市環保局特別致贈外埔區特產「湖底米」給台中市1098名資收個體戶。圖／環保局提供

台中市 環保局長 環境部

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