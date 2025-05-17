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「679」一路感受台中活力海洋線 沿途鎮瀾宮高美溼地玩不完
盡管台中海洋館尚未完工啟用，台灣好行「679台中活力海洋線」5月起已正式通行，以Taiwan Orange為主色調的車體外觀嶄新亮相，將串聯機場與海線各個景點，方便國際旅客一下飛機就可以搭乘到訪海線，輕鬆探索體驗海線風光，更可以前往大甲鎮瀾宮祈福拜媽祖、逛夜市，也可以到高美濕地賞鳥看夕陽。
「679台中活力海洋線」是台中海線地區新開通的台灣好行路線，不只外觀結合在地風情，車內塗裝更富含在地元素，「海洋活力」主題車廂深具教育意義的海洋主題裝潢，宛如置身海底世界，珊瑚、水母、豹紋鯊、魟魚與小丑魚悠游其間，讓人彷彿置身海底，帶來與眾不同的搭乘感受。
另一輛「文化活力」主題公車，融入大甲、清水、梧棲、沙鹿的海線在地文化風景，以「搧海風」意象為核心，搭配在地專屬線條紋理，如藺草編織、海浪湧泉波紋、日式建築磚瓦線條，並結合年輕詩人然靈〈海想見〉的詩句邀請旅人上車，全車展現流動的線條與柔和色調模擬海風的輕盈自由，讓人感受到海線地域自然氣息與文化底蘊，讓搭乘成為一場美學與文化的探索之旅。
中市觀旅局指出，「679台中活力海洋線」的開行，國內外旅客可搭車行經大甲車站可朝聖祈福，順便逛蔣公路夜市品嘗在地小吃；並到高美濕地欣賞豐富的生態資源和一生必訪最美夕陽，甚至就近走到梧棲觀光漁港，採買最新鮮漁獲體驗漁港風情，以及在「梧棲朝元宮」站下車，走進梧棲老街體驗懷舊氣氛，感受梧棲文化出張所的日式情懷，讓你一路感受大甲、清水、梧棲、沙鹿等海線地域文化氣息。
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