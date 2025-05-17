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「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團募粽送弱勢 9年累計近4萬顆

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團送幸福粽給受扶助家庭。記者簡慧珍／攝影
「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團送幸福粽給受扶助家庭。記者簡慧珍／攝影

端午節將屆，「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團版主林煌凱號召社友捐贈愛心粽，今把2440顆粽子送到彰化家扶中心二林服務處，另1630顆粽子分送華山基金會等3個社福公益團體，提前讓弱勢民眾及兒童感受社會溫暖。

林煌凱第九年發起愛心粽募集活動，臉書社團發出募集令，一呼百應，第一年募集3090顆，每10顆一串送給彰化家扶等4個社福公益團體，每年募集金額和數量有變動，新冠肺炎爆發那年（2021）達到巔峰，共募集5500顆，今年為4070顆；9年總共募集3萬9670顆幸福粽。

林煌凱今載2440顆香菇肉粽到家扶二林服務處，家扶主任王震光和家扶社工帶領52戶受扶助家庭迎接，彰化家扶扶幼委員會一副主任委員李世勇、立法委員謝衣鳯、二林鎮長蔡詩傑等人到場，讚揚林煌凱熱心公益、關懷弱勢。

林煌凱說，最要感謝是充滿愛心的社團群友和善心人士，年年支持這項活動，這幾年原物料上漲，第一年肉粽1串10顆250元，今年包粽店家願意以成本價每串330元供應，讓愛心繼續前進偏鄉。

彰化家扶獲2440顆粽子，將由社工送到給二林、大城、芳苑、埤頭、竹塘等五鄉鎮244戶扶助家庭。家扶主任王震光說，林煌凱和「二林四鄉鎮呷透透」社團群友一連9年送來幸福粽累計2萬5440顆，帶給沿海偏鄉弱勢家庭愛與溫暖。

彰化家扶中心二林地區受扶助家庭推派家人，到家扶二林服務處向「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團版主林煌凱拿幸福粽。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心二林地區受扶助家庭推派家人，到家扶二林服務處向「二林四鄉鎮呷透透」臉書社團版主林煌凱拿幸福粽。記者簡慧珍／攝影

彰化 愛心

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