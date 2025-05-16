彰市雙黃線易違規頻開單 民代籲檢討標線畫設

彰化縣交通標線最近引發許多爭議，縣議員劉淑芳說，彰化市東民街與公園路口民眾因壓到雙黃線，警方一天開了20張罰單，交通標線是否合理，建議應多聽地方意見，免得還有標線畫了又塗掉。

議員劉淑芳說，民眾陳情在彰化市東民街與公園路口處，有雙黃線的地方，因提早左轉壓到雙黃線被開罰，經了解，此路口一天曾被開到20張罰單，因有人不斷檢舉，警方只得一一開單。

劉淑芳說，民眾抱怨「交通線亂畫」，遇檢舉魔人警方也不得不開罰單，但有些標線不合理，畫了又塗掉，有的畫了雙黃線後，讓民眾「有家歸不得」得繞遠，直到缺口處才能轉回來。她強調說，畫標線一定要合理。

交通處長林孟弘表示，東民街路口被開罰的多是提早左轉、俗稱切西瓜的違規樣態，由於停止線及行穿線距離不到1公尺，的確需優先改善，交通處原先要做環狀桿，讓車流比較不會超越雙黃線受罰，不過因東民街路口已在永續行人計畫裡面，工務處已納入整體路口改善計畫。

議員鄭俊雄建議，安全有疑慮的路口畫雙黃線有其必要，但現在卻為了警方執法有依據，廣泛畫設，有的巷道路幅已很窄，汽車極容易為了閃車閃人就去壓到雙黃線，也有不少標線又被塗銷，他要求縣府、警方和各公所評估要更嚴謹。