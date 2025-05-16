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埔里水源區擬設掩埋場 地方組自救會抗爭反對

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投埔里水源涵養區、南港溪上游擬興建廢棄物掩埋場，恐汙染農業、生態及民生用水，地方組自救會抗爭。圖／讀者提供
南投埔里水源涵養區、南港溪上游擬興建廢棄物掩埋場，恐汙染農業、生態及民生用水，地方組自救會抗爭。圖／讀者提供

南投埔里是全台茭白筍最大產區，但有環保業者規畫在水源涵養區興建廢棄物掩埋場，恐汙染當地農業、生態及民生用水，地方組自救會揚言18日抗爭到底；環保局表示，尚未進入環評實質審查，要求業者盡早辦說明會溝通。

埔里以「好山好水」知名，當地大量種植茭白筍，全鎮栽種面積約1800公頃，占全國85％，更包辦全台約9成產量，長年推展永續觀光、食農及農村創生重鎮。

埔里近半面積茭白筍田及不少農作物都仰賴南港溪沿線的珠子山圳、南烘圳、牛相觸圳灌溉；民生自來水也靠鑿井取水或自接井水、山泉水。近期卻傳出有環保業者要在南港溪上游的麒麟里興建廢棄物掩埋場。

自救會指出，掩埋場面積達24.62公頃，掩埋量約245萬立方公尺，不僅掩埋一般及事業廢棄物，還包含焚化爐灰渣，更因興建地點在水源涵養重要地區，恐汙染當地農業、生態及民生用水。

反對埔里興建廢棄物掩埋場自救會表示，南港溪是當地民生用水及農業經濟命脈，一旦掩埋場汙水滲漏就危及全鎮，甚至禍延彰化、草屯地區近百萬人飲用的鳥嘴潭人工湖，這處掩埋場預定地選址錯誤，地方堅決反對，要求立即撤回興建計畫。

環保局表示，目前收到業者提交環評書件，但尚未進入一階實質審查，縣府會依法審查，確實把關。但該案爭議較大，除二階環評會議須公開，另要求業者在一階就辦說明會，了解地方訴求，做好溝通。

自救會

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