1年多起兒虐 中市府提3作為應對

台中市接連爆出兒童安全事件，也衝擊家長托育權益。民進黨團昨批，過去1年發生10多起兒童受虐，市府沒有實質作為，應立即提出具體措施。市府回應，已提出鼓勵通報、加強教育與嚴懲施虐者3作為，並啟動幼兒園3層防護網，讓親子安心。

台中近日傳出知名貴族幼兒園孩童霸凌、豐原某私立托嬰中心教保員不當對待孩童等案。議會民進黨團指出，過去1年發生至少10起兒童受虐、性侵案，包含集體施虐、教練性侵、無照保母虐死嬰兒等，受害年齡從嬰幼兒到學齡兒童，範圍橫跨多個行政區。

黨團總召王立任說，教育局與社會局每次遇到案件就發表聲明「要保護孩子」、「最重撤照」，但從來未正視體制漏洞、提出任何制度改革，比如教保人員篩選、監督制度強化等，當舊案淡出大眾視野，新案就再次發生。

民進黨議員張芬郁、林祈烽、林德宇、陳雅惠等人認為，市府不能只靠3年1次的評鑑與每年700次不定期稽查，等於每家幼兒園1年只稽查2到3次，應加強輔導、監督評鑑乙等以下園所，建立跨局處聯繫機制，也有責任協助托育人員爭取更好的工作環境。陳淑華還要求市長盧秀燕應該道歉。

社會局表示，市長盧秀燕針對虐童事件提出3大措施，鼓勵通報、加強教育與嚴懲施虐者，托育人員獲悉不當對待幼兒事件，應在24小時內通報主管機關，市府對托嬰中心除了3年1次評鑑，每年至少會有4次無預警稽查，並追蹤輔導評鑑缺失事項。

社會局昨派員到豐原爆出不當對待幼童的某私托稽查，發現有7名托育人員將集體離職，影響2班、35名幼童托育，已緊急啟動轉介機制，提醒家長依約向業者求償。

教育局指出，為預防兒虐案件，市府已啟動3層防護網，分別為例行性法令宣導、教保人員正向管教知能調訓與稽查輔導；會抽查園內監視器是否正常運作，若影像出現教保員不當行為，將調查。