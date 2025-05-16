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台中社會局查豐原私托...揪托育員集體離職 啟動幼童轉介
台中市豐原區某托嬰中心傳虐童案，據傳至少有8名幼兒受虐，台中市社會局立即主動稽查揭露後，目前正持續擴大追查、釐清案情中，今天再度前往稽查時，得知托嬰中心下周五前將有7位托育人員離職，將影響2班共35位幼童，社會局已主動通知家長，並立即啟動轉介機制，將全力協助幼童後續托育事宜。
台中社會局表示，接獲通報即啟動調查中，今天在前往豐原這家私立托嬰中心追查時，得知該中心發生不當對待幼童案後，托育人員7人決定5月23日選擇離職，另謀出路，師資不足勢必造成現有2班共35位幼童的照護工作，社會局經盤點豐原、潭子、石岡、后里、神岡的托嬰中心，初步了解目前尚有名額，已主動提供相關資訊供家長評估報名，積極協助接下來的照顧安排。
社會局指出，未來若家長傾向由保母照顧，居托中心也將主動聯繫家長，了解其托育需求，協助媒合適合的保母外；社會局也提供第五區居托中心專線04-25226618供諮詢，若家長希望自行照顧，提醒家長可到區公所申請0至2歲育兒津貼。
此外，依據托嬰中心定型化契約，托嬰中心因照顧人力不足致與家長終止托育契約，家長已繳交的註冊費、月費及餐點（含副食品）費，托嬰中心應於終止收托日起7天內，按比例將剩餘天數的費用退還家長，家長也可請求損害賠償。
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