中市某托嬰中心遭爆至少14名幼兒遭不當對待 又傳出員工集體離職

台中市豐原區某私立托嬰中心日前爆出托育人員不當對待幼童，多次粗魯拉扯、搖晃幼童，至少14人受害，市府擴大追查該機構與機構內其他托育人員是否有知情不報，發現近期竟有7名托育人員離職，目前先啟動轉介機制，也會繼續追查案情。

社會局指出，今（16）日到該私立托嬰中心稽查，得知有7名托育人員5月23日前將集體離職，共影響2班、35名幼童，已主動通知家長，啟動轉介機制；目前盤點豐原、潭子、石岡、后里、神岡的托嬰中心，尚有若干名額，提供相關資訊給家長評估。

社會局表示，若家長傾向由保母照顧，居托中心會主動聯繫家長，協助媒合保母，若家長希望自行照顧，可到區公所申請0到2歲育兒津貼。根據托嬰中心定型化契約，因照顧人力不足導致終止契約，托嬰中心應在終止收托日起7日內，按比例退還費用，家長也可求償。