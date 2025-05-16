快訊

大陸籍父子搭橡皮艇偷渡來台 桃園登岸自行報警喊「投奔自由」

聽新聞
0:00 / 0:00

中市某托嬰中心遭爆至少14名幼兒遭不當對待 又傳出員工集體離職

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市豐原區某托嬰中心一名保育員被控虐待14名嬰幼兒，市府持續追查，發現該托嬰中心有7名托育人員近期集體離職。圖／聯合報系資料照
台中市豐原區某托嬰中心一名保育員被控虐待14名嬰幼兒，市府持續追查，發現該托嬰中心有7名托育人員近期集體離職。圖／聯合報系資料照

台中市豐原區某私立托嬰中心日前爆出托育人員不當對待幼童，多次粗魯拉扯、搖晃幼童，至少14人受害，市府擴大追查該機構與機構內其他托育人員是否有知情不報，發現近期竟有7名托育人員離職，目前先啟動轉介機制，也會繼續追查案情。

社會局指出，今（16）日到該私立托嬰中心稽查，得知有7名托育人員5月23日前將集體離職，共影響2班、35名幼童，已主動通知家長，啟動轉介機制；目前盤點豐原、潭子、石岡、后里、神岡的托嬰中心，尚有若干名額，提供相關資訊給家長評估。

社會局表示，若家長傾向由保母照顧，居托中心會主動聯繫家長，協助媒合保母，若家長希望自行照顧，可到區公所申請0到2歲育兒津貼。根據托嬰中心定型化契約，因照顧人力不足導致終止契約，托嬰中心應在終止收托日起7日內，按比例退還費用，家長也可求償。

托嬰 托育 豐原

延伸閱讀

貝寉佳虐嬰案善後遭質疑消極 高市社會局致歉提7點回應

高雄社會局處理虐嬰案遭質疑消極 市長陳其邁要政風處徹查

中市托嬰中心14嬰幼兒遭不當對待 市府：嚴格究辦查到底

影／托嬰中心14名嬰幼兒被虐 媽媽們集體控訴請媽媽市長盧秀燕給公道

相關新聞

台中社會局查豐原私托...揪托育員集體離職 啟動幼童轉介

台中市豐原區某托嬰中心傳虐童案，據傳至少有8名幼兒受虐，台中市社會局立即主動稽查揭露後，目前正持續擴大追查、釐清案情中，...

中市某托嬰中心遭爆至少14名幼兒遭不當對待 又傳出員工集體離職

台中市豐原區某私立托嬰中心日前爆出托育人員不當對待幼童，多次粗魯拉扯、搖晃幼童，至少14人受害，市府擴大追查該機構與機構...

彰化4鄉鎮青宅進度曝光 首棟員林青宅預計明年6月完工

彰化縣政府規畫在員林市、伸港鄉、溪湖鎮及和美鎮興建青年住宅，縣議員陳玉姬今天在議會質詢關心青宅興建進度，縣府青發處處長陳...

影／白沙屯媽才駐駕 受天宮帝爺公連8聖筊拆山門掀熱議

南投名間松柏嶺受天宮創廟逾300年，為全台「帝爺公」玄天上帝的信仰中心，今年更因白沙屯媽祖駐駕「帝后會」引發關注；近期則...

台中南區人口逐年增 3大道路建設1.5公里耗資14億完工

台中市南區近年人口增加，市府2022年興辦樹德國小，也開闢周邊交通工程，共3項計畫，包含打通復興北路與大慶街二段、拓寬建...

彰化市路口雙黃線1天開20張罰單 民代問雙黃線劃設是否合理

彰化縣交通標線最近引發許多爭議，縣議員劉淑芳說，彰化市東民街與公園路口甚至因民眾壓到雙黃線，一天開了20 張罰單，許多交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。