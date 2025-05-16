彰化喬友大樓重建啟動 興建26層住商大樓
彰化喬友大樓被認定危樓拆除，所有權人成立都市更新會，也有在地建商取得部分土地加入更新會；彰縣府說，更新會最快6月就會提送都市更新事業計畫，規劃興建26層住商大樓。
位在彰化火車站前的喬友大樓，民國110年發生大火，造成4死20多傷。大火發生後，喬友大樓結構經鑑定為危樓須拆除，縣府建設處去年9月展開拆除工作，另輔導大樓所有權人成立都市更新會。
建設處今天指出，民國113年6月喬友大樓更新會與彰化銀行簽署融資11億多元，加速推動中。目前提送都市更新事業及權利變換計畫至縣府審查，重建規劃預計改建為地上26樓、地下4樓住商大樓。
有彰化在地建商取得喬友大樓部分土地，加入喬友大樓更新會，規劃興建住商混合大樓；建商指出，喬友大樓屬商業用地，且位在彰化火車站附近，人潮商機可期，且彰化市區適合蓋大樓的土地已不多，看好大樓未來發展。
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