彰化4鄉鎮青宅進度曝光 首棟員林青宅預計明年6月完工

彰化縣政府規畫在員林市、伸港鄉、溪湖鎮及和美鎮興建青年住宅，縣議員陳玉姬今天在議會質詢關心青宅興建進度，縣府青發處處長陳柏村表示，員林市青宅預計明年6月完工，將會是彰化首棟完工的青宅，其他青宅預計今年、明年將陸續開工。

陳玉姬表示，現在年輕人面對高房價往往心有餘而力不足，很多父母到了白髮蒼蒼，還在為子女買不買得起一間房而操心，她肯定縣府在溪湖鎮也規畫了青宅，讓年輕人可以低於市場價格來「買房圓夢」，讓青年能在彰化落地生根，才能投入地方就業、創業，她也關心目前各鄉鎮青年住宅興建進度。

彰化縣府青年發展處處長陳柏村表示，溪湖鎮青年住宅規劃在湖東國小旁，為地上10層、地下1層，共規畫69 戶，一房型有23戶、兩房型有46戶，統包工程已在今年4月決標，預計明年3月開工、2028年4月完工。

而彰化縣第一幢青年住宅去年8月已在員林市開工，在400坪基地規劃地下1層、地上8層的42戶住宅，預計明年6月完工。

伸港鄉青年住宅將在今年6月動工，共規劃100戶，包括一房28戶，二房57戶，三房8戶，店面7戶，預計2027年6月完工。和美鎮青宅規劃60戶，預計明年6月動工，2028年6月完工。