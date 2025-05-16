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影／白沙屯媽才駐駕 受天宮帝爺公連8聖筊拆山門掀熱議

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投名間松柏嶺受天宮興建約50年的地標「第二山門」牌樓遭列危樓，帝爺公連賜8聖筊指示拆除，地方不捨。記者賴香珊／攝影
南投名間松柏嶺受天宮興建約50年的地標「第二山門」牌樓遭列危樓，帝爺公連賜8聖筊指示拆除，地方不捨。記者賴香珊／攝影

南投名間松柏嶺受天宮創廟逾300年，為全台「帝爺公」玄天上帝的信仰中心，今年更因白沙屯媽祖駐駕「帝后會」引發關注；近期則傳出興建約50年的地標「第二山門」牌樓遭列危樓，帝爺公連賜8聖筊指示拆除，地方不捨，再掀熱議。

松柏嶺受天宮創建於西元1657年，距今有368年歷史，主祀北極玄天上帝，俗稱「帝爺公」，由其分香之宮、觀、壇、宇達1.8萬座，是全台玄天上帝的總壇，每年農曆正月至三月的進香期，回廟進香團眾多，登錄為南投縣無形文化資產。

而今年苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，不僅首度聖駕南投縣，還衝上海拔430公尺的松柏嶺，創進香以來最高海拔紀錄；過去不允許神轎入內的受天宮，更在請示帝爺公後，開特例讓媽祖駐駕，再再寫下歷史，引發討論，也躍上新聞版面。

但在受天宮玄天上帝與白沙屯、山邊媽祖「帝后會」後，廟方近期卻公告，隨受天宮擴建一同落成「第二山門」石雕牌樓因不敵歲月洗禮，梁柱龜裂、建材剝落，經鑑定有倒塌之虞，經請示神意，19日將拆除；但地方民眾不捨，也引發熱議。

由於，受天宮第二山門牌樓是屹立當地約50年的地標，承載著眾人回憶，不少民眾希望廟方修復保留；但受天宮表示，管委會就修復、拆除重建或拆除不重建，向帝爺公請示，拆除不重建連獲8個聖筊，再經信徒代表會通過，才確定拆除。

近日則有不少民眾前往受天宮第二山門拍照或合影留念，廟方也提醒，前天（14日）已先辦理拆除動工科典，預計19日將動工拆除，想與第二山門牌樓道別或留下最後身影，務必在18日前前往，而拆除施工期間若造成不便則盼民眾見諒。

南投名間松柏嶺受天宮興建約50年的地標「第二山門」牌樓遭列危樓，帝爺公連賜8聖筊指示拆除，地方不捨。記者賴香珊／攝影
南投名間松柏嶺受天宮興建約50年的地標「第二山門」牌樓遭列危樓，帝爺公連賜8聖筊指示拆除，地方不捨。記者賴香珊／攝影
南投名間松柏嶺受天宮興建約50年的地標「第二山門」牌樓遭列危樓，帝爺公連賜8聖筊指示拆除，地方不捨。記者賴香珊／攝影
南投名間松柏嶺受天宮興建約50年的地標「第二山門」牌樓遭列危樓，帝爺公連賜8聖筊指示拆除，地方不捨。記者賴香珊／攝影
南投名間松柏嶺受天宮興建約50年的地標「第二山門」牌樓遭列危樓，帝爺公連賜8聖筊指示拆除，地方不捨。記者賴香珊／攝影
南投名間松柏嶺受天宮興建約50年的地標「第二山門」牌樓遭列危樓，帝爺公連賜8聖筊指示拆除，地方不捨。記者賴香珊／攝影
南投名間松柏嶺受天宮興建約50年的地標「第二山門」牌樓遭列危樓，帝爺公連賜8聖筊指示拆除，地方不捨。記者賴香珊／攝影
南投名間松柏嶺受天宮興建約50年的地標「第二山門」牌樓遭列危樓，帝爺公連賜8聖筊指示拆除，地方不捨。記者賴香珊／攝影

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