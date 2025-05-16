台中南區人口逐年增 3大道路建設1.5公里耗資14億完工

台中市南區近年人口增加，市府2022年興辦樹德國小，也開闢周邊交通工程，共3項計畫，包含打通復興北路與大慶街二段、拓寬建國北路、打通德富路，共耗資14億餘元，改善1.5公里，分別在今年3到5月間完工，市長盧秀燕表示會持續挹注資源優化交通。

市府今天舉辦道路完工典禮，盧秀燕指出，隨著鐵路高架化、捷運綠線通車與13期重劃區開發，南區人口已經超過12.7萬人，市府6年來新設10所學校，也因應交通需求和學童通學安全，推動多項交通建設，展現對南區發展的高度重視，未來會持續打造更安全、便捷的生活圈。

建設局表示，本次3項建設包含打通復興北路到大慶街二段，耗資4億5875萬元，2023年10月開工，今年3月完工；拓寬建國北路，耗資5億278萬元，2023年12月開工，今年3月完工；打通德富路，耗資4億6649萬元，2023年7月開工，今年5月完工。

建設局指出，復興北路與大慶街都是樹德國小周邊道路，配合二期校舍工程開闢，新闢道路長421公尺、寬25公尺與15公尺，兩側設有2.5公尺寬人行道；大慶街二段也是易淹水地區，市府同步興建雨水下水道箱涵429公尺，截流上游側溝排水，兼顧行人安全、交通便利與治水。

建國北路鄰近中山醫學大學與中山醫大附醫，建設局表示，該地道路經常壅塞回堵，本次工程是一期工程，改善路段670公尺，將原本14公尺的路幅拓寬到22公尺與24公尺，並設置外側混合車道、3公尺寬人行道與公車避車彎；二期工程預計繼續拓寬到忠明南路，目前已投入約2億元，正在用地取得與設計。