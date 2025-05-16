快訊

藝人閃兵案延燒！陳零九逃兵被罵翻 刪光貼文宣布「中止活動」

立院藍白聯手 「反廢死」公投案闖關成功

獨／威廉閃兵不只停3節目 第4個若喊卡「月少50萬將斷炊」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中南區人口逐年增 3大道路建設1.5公里耗資14億完工

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
建國北路拓寬工程，減少當地交通壅塞狀況。圖／台中市政府提供
建國北路拓寬工程，減少當地交通壅塞狀況。圖／台中市政府提供

台中市南區近年人口增加，市府2022年興辦樹德國小，也開闢周邊交通工程，共3項計畫，包含打通復興北路與大慶街二段、拓寬建國北路、打通德富路，共耗資14億餘元，改善1.5公里，分別在今年3到5月間完工，市長盧秀燕表示會持續挹注資源優化交通。

市府今天舉辦道路完工典禮，盧秀燕指出，隨著鐵路高架化、捷運綠線通車與13期重劃區開發，南區人口已經超過12.7萬人，市府6年來新設10所學校，也因應交通需求和學童通學安全，推動多項交通建設，展現對南區發展的高度重視，未來會持續打造更安全、便捷的生活圈。

建設局表示，本次3項建設包含打通復興北路到大慶街二段，耗資4億5875萬元，2023年10月開工，今年3月完工；拓寬建國北路，耗資5億278萬元，2023年12月開工，今年3月完工；打通德富路，耗資4億6649萬元，2023年7月開工，今年5月完工。

建設局指出，復興北路與大慶街都是樹德國小周邊道路，配合二期校舍工程開闢，新闢道路長421公尺、寬25公尺與15公尺，兩側設有2.5公尺寬人行道；大慶街二段也是易淹水地區，市府同步興建雨水下水道箱涵429公尺，截流上游側溝排水，兼顧行人安全、交通便利與治水。

建國北路鄰近中山醫學大學與中山醫大附醫，建設局表示，該地道路經常壅塞回堵，本次工程是一期工程，改善路段670公尺，將原本14公尺的路幅拓寬到22公尺與24公尺，並設置外側混合車道、3公尺寬人行道與公車避車彎；二期工程預計繼續拓寬到忠明南路，目前已投入約2億元，正在用地取得與設計。

建設局說，德富路長期被柳川阻隔，建國南路到復興路無法連通，市府新闢184公尺長、15公尺寬的道路，包含一座長37公尺橫跨柳川的橋梁，也拓寬樹德一巷從4公尺到10公尺，連接復興北路與復興路一段，減少約500公尺長的繞行距離，也將側溝排水導入柳川，降低淹水狀況。

台中市府推動南區3項交通建設，投入超過14億元，改善約1.5公里長道路。記者陳敬丰／攝影
台中市府推動南區3項交通建設，投入超過14億元，改善約1.5公里長道路。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，南區人口持續增加，已突破12萬人，市府會繼續挹注資源改善交通。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，南區人口持續增加，已突破12萬人，市府會繼續挹注資源改善交通。記者陳敬丰／攝影
樹德國小周邊的復興北路與大慶街二段打通工程，配合二期校舍工程開闢，長421公尺。圖／台中市政府提供
樹德國小周邊的復興北路與大慶街二段打通工程，配合二期校舍工程開闢，長421公尺。圖／台中市政府提供
德富路打通柳川後，減少約500公尺繞行距離。圖／台中市政府提供
德富路打通柳川後，減少約500公尺繞行距離。圖／台中市政府提供

人行道 盧秀燕

延伸閱讀

憂美農產品恐開放零關稅 農民立法院前抗議提3主張

高雄高大特區人口破2萬 地方爭取設國中或科實中楠梓校區

水位直直落...仁義潭浮島再現 南區水資源分署調度管控供水

影／台南市南區民宅點蚊香引燃雜物 2樓竄出濃煙消防急救援

相關新聞

彰化4鄉鎮青宅進度曝光 首棟員林青宅預計明年6月完工

彰化縣政府規畫在員林市、伸港鄉、溪湖鎮及和美鎮興建青年住宅，縣議員陳玉姬今天在議會質詢關心青宅興建進度，縣府青發處處長陳...

影／白沙屯媽才駐駕 受天宮帝爺公連8聖筊拆山門掀熱議

南投名間松柏嶺受天宮創廟逾300年，為全台「帝爺公」玄天上帝的信仰中心，今年更因白沙屯媽祖駐駕「帝后會」引發關注；近期則...

台中南區人口逐年增 3大道路建設1.5公里耗資14億完工

台中市南區近年人口增加，市府2022年興辦樹德國小，也開闢周邊交通工程，共3項計畫，包含打通復興北路與大慶街二段、拓寬建...

彰化市路口雙黃線1天開20張罰單 民代問雙黃線劃設是否合理

彰化縣交通標線最近引發許多爭議，縣議員劉淑芳說，彰化市東民街與公園路口甚至因民眾壓到雙黃線，一天開了20 張罰單，許多交...

一年中陽氣最旺的端午節 鐵砧山劍井開放午時水求開運

一年中陽氣最旺的端午節，是招好運、去霉運的最佳時刻，為推廣傳統端午節文化，台中市府每年都在大甲鐵砧山辦理「大甲鐵砧山劍井...

台中大肚山「粉藍項鍊」浪漫登場！粉紅公路完工時間曝

台中大肚山再添浪漫景點！台中市建設局繼大肚區華南路打造「藍色公路」後，近期華山路沿線路燈更換為新型LED節能燈具，打造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。