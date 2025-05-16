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彰化市路口雙黃線1天開20張罰單 民代問雙黃線劃設是否合理

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
縣議員劉淑芳說，彰化市東民街與公園路口甚至因民眾壓到雙黃線，一天開了20 張罰單，應檢討交通標線到底合不合理。圖／取自彰化議會直播網
縣議員劉淑芳說，彰化市東民街與公園路口甚至因民眾壓到雙黃線，一天開了20 張罰單，應檢討交通標線到底合不合理。圖／取自彰化議會直播網

彰化縣交通標線最近引發許多爭議，縣議員劉淑芳說，彰化市東民街與公園路口甚至因民眾壓到雙黃線，一天開了20張罰單，許多交通標線到底合不合理，應多聽地方意見，邀集各單位會勘，免得還有標線畫了又塗掉。

劉淑芳說，最近接到陳情在彰化市東民街與公園路口處，有雙黃線的地方，因提早左轉(切西瓜)，被開了罰單，後來了解發現，該路口竟一天可開到20張罰單，原來是因有人檢舉，警方只得認真開單。

劉淑芳說，民眾抱怨「交通線亂畫」，若再遇到檢舉魔人，警方也不得不開單，有些標線不合理，畫了又塗掉，有的畫了雙黃線後，讓民眾「有家歸不得」，要繞很遠，到缺口才能再轉回來，所以要畫雙標線等標線，一定要合理，有的斑馬線都快不見了，不去畫，而去畫一些不合理的標線。

交通處長林孟弘表示，東民街路口被開單處罰的民眾幾乎都是提早左轉的切西瓜的狀態，由於停止線及行穿線距離不到1公尺，的確需要優先改善，交通處原先要做環狀桿，讓車流比較不會超越雙黃線而被開單，不過因東民街路口已在永續行人計畫裡面，工務處已納入要做整體路口改善，中央也有補助。

工務處長許俊宏表示，東民街跟公園路口改善已在國土署永續提升人行安全計畫內，目前已發包設計，會針對整個路口重新檢討改善。

議員吳韋達則表示，有必要強化公職與基層對交通政策的基本認識，像新設圓環、標線，或共構型輕軌設計在歐洲道路隨處可見，但在台灣常被民眾誤解、或有恐懼感，但很多都是用路習慣問題，未來應可針對村里長舉辦教育課程與實地參訪，讓第一線的社區領袖成為交通宣導者。

民政處長劉玉平表示，已將交通標線設計與交通安全教育將融入今年度村里長活動中。

議員鄭俊雄日前質詢時也曾建議，在有安全疑慮的路口畫雙黃線等標線有其必要，但現在卻常為了警方執法有依據，廣泛畫雙黃線，有的巷道路幅已很窄，汽車極容易為了閃車閃人就去壓到雙黃線，也有許多民眾抱怨，因無法跨越雙黃線，常得繞好遠，如果雙黃線畫得浮爛不合理，民眾養成不遵守習慣，到了真正不應跨越雙黃線的危險路段，反而很容易失去警覺心，未遵守標線而發生危險，最近已有很多雙黃線不斷被抱怨而塗銷，縣府、警方和各公所會勘時應更嚴謹評估。

議員吳韋達質詢表示，有必要強化公職與基層對交通政策的基本認識。圖／取自彰化議會直播網
議員吳韋達質詢表示，有必要強化公職與基層對交通政策的基本認識。圖／取自彰化議會直播網

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