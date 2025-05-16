一年中陽氣最旺的端午節 鐵砧山劍井開放午時水求開運

一年中陽氣最旺的端午節，是招好運、去霉運的最佳時刻，為推廣傳統端午節文化，台中市府每年都在大甲鐵砧山辦理「大甲鐵砧山劍井取午時水活動」，每次活動都吸引近千人前來參與取午時水，是台中海線地區不能錯過的傳統慶典活動之一，共同祈求平安健康、開運除穢；同時也能順遊台中景點、大啖台中美食。

台中市觀旅局表示，今年端午節適逢3天連假，台中市邀請國人一起來大甲鐵砧山劍井遊憩區，一同體驗特別的端午傳統節慶，同時利用連假順遊台中，體驗台中傳統文化之美；每年最搶手的限量午時水紀念瓶，也會在5月31日端午節當天上午10時開始發放號碼牌，限量500份，發完為止，民眾可免費領取。

局長陳美秀說，今年活動以「蛇龍午．慶端午」為主題，取其諧音為「什麼都有」；也寓意著「蛇年到，心想事成、年年有餘」，除每年端午節開放劍井取午時水，湧現取水人潮外，現場也有端午節立蛋體驗、立蛋比賽，以及多元的藝文表演，讓民眾感受體驗悠閒又充實的端午連續假期，濃厚的節慶氣息。

台中市風景區管理所補充，當天無法親臨現場的朋友也可以透過線上活動，參加「分享照片抽『午平安』好禮」，線上活動訊息將會發布在「台中市風景區管理所」官方臉書上，只要在活動期限內於貼文下方分享你體驗端午習俗的照片，就有機會把限量20份的午時水紀念瓶與艾草平安包抽回家，端午節當天上午10時記得關注「台中市風景區管理所」臉書粉專一起同樂！更多好玩好吃的旅遊資訊請上台中觀光旅遊網、大玩台中臉書及台中市風景區管理所臉書查詢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。