台中大肚山「粉藍項鍊」浪漫登場！粉紅公路完工時間曝

台中大肚山再添浪漫景點！台中市建設局繼大肚區華南路打造「藍色公路」後，近期華山路沿線路燈更換為新型LED節能燈具，打造成「粉紅公路（芭比公路）」，預計5月底前完工，屆時將串連成如藍寶石加上粉紅寶石般璀璨的「粉藍項鍊」。

台中市大肚區華南路、華山路，都是由大肚山遊園路連接到海線沙田路，其中華南路因路燈增設藍色柱頂燈，入夜後，沿線藍色路燈從山上一路連到山下，宛如一條藍色寶石項鍊，有「藍色公路」美名，為知名夜景景點之一，享譽全國。

由於華南路名號太響亮，讓華山路相形失色，在地方人士的建議下，建設局將華山路規畫為「粉紅公路」。

建設局長陳大田說，市府持續營造友善行車環境並強化地方觀光特色，加碼推動華山路「粉紅公路」計畫，透過沿線路燈增設粉色風格柱頂燈，並將水泥護欄及擋土牆粉刷為白色，搭配節能LED太陽能燈具與粉色反光片，提升夜間能見度與行車安全。

陳大田說明，「粉紅公路」完工後，將與華南路既有的「藍色公路」相輝映，夜間燈光宛如藍寶石與玫瑰交織，形塑出大肚山專屬的「粉藍項鍊」，為地方夜景注入新風貌，也為自行車騎士打造兼具體能挑戰與視覺饗宴的嶄新路線。