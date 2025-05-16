聽新聞
0:00 / 0:00
台中大肚山「粉藍項鍊」浪漫登場！粉紅公路完工時間曝
台中大肚山再添浪漫景點！台中市建設局繼大肚區華南路打造「藍色公路」後，近期華山路沿線路燈更換為新型LED節能燈具，打造成「粉紅公路（芭比公路）」，預計5月底前完工，屆時將串連成如藍寶石加上粉紅寶石般璀璨的「粉藍項鍊」。
台中市大肚區華南路、華山路，都是由大肚山遊園路連接到海線沙田路，其中華南路因路燈增設藍色柱頂燈，入夜後，沿線藍色路燈從山上一路連到山下，宛如一條藍色寶石項鍊，有「藍色公路」美名，為知名夜景景點之一，享譽全國。
由於華南路名號太響亮，讓華山路相形失色，在地方人士的建議下，建設局將華山路規畫為「粉紅公路」。
建設局長陳大田說，市府持續營造友善行車環境並強化地方觀光特色，加碼推動華山路「粉紅公路」計畫，透過沿線路燈增設粉色風格柱頂燈，並將水泥護欄及擋土牆粉刷為白色，搭配節能LED太陽能燈具與粉色反光片，提升夜間能見度與行車安全。
陳大田說明，「粉紅公路」完工後，將與華南路既有的「藍色公路」相輝映，夜間燈光宛如藍寶石與玫瑰交織，形塑出大肚山專屬的「粉藍項鍊」，為地方夜景注入新風貌，也為自行車騎士打造兼具體能挑戰與視覺饗宴的嶄新路線。
建設局指出，為強化大肚區通往南屯及市區的交通便利，市府斥資13億元推動「華南路以東銜接特3號（向上路）道路工程」，全長1864公尺，全線預計於今年6月完工。未來通車後，將與華山路串聯成網，形成大肚區與市區緊密連結的交通路網。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言