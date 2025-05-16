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台中大肚山「粉藍項鍊」浪漫登場！粉紅公路完工時間曝

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中大肚區華南路沿途藍色路燈灑落，素有「藍色公路」美稱，聞名全國。記者趙容萱／攝影
台中大肚區華南路沿途藍色路燈灑落，素有「藍色公路」美稱，聞名全國。記者趙容萱／攝影

台中大肚山再添浪漫景點台中市建設局繼大肚區華南路打造「藍色公路」後，近期華山路沿線路燈更換為新型LED節能燈具，打造成「粉紅公路（芭比公路）」，預計5月底前完工，屆時將串連成如藍寶石加上粉紅寶石般璀璨的「粉藍項鍊」。

台中市大肚區華南路、華山路，都是由大肚山遊園路連接到海線沙田路，其中華南路因路燈增設藍色柱頂燈，入夜後，沿線藍色路燈從山上一路連到山下，宛如一條藍色寶石項鍊，有「藍色公路」美名，為知名夜景景點之一，享譽全國。

由於華南路名號太響亮，讓華山路相形失色，在地方人士的建議下，建設局將華山路規畫為「粉紅公路」。

建設局長陳大田說，市府持續營造友善行車環境並強化地方觀光特色，加碼推動華山路「粉紅公路」計畫，透過沿線路燈增設粉色風格柱頂燈，並將水泥護欄及擋土牆粉刷為白色，搭配節能LED太陽能燈具與粉色反光片，提升夜間能見度與行車安全。

陳大田說明，「粉紅公路」完工後，將與華南路既有的「藍色公路」相輝映，夜間燈光宛如藍寶石與玫瑰交織，形塑出大肚山專屬的「粉藍項鍊」，為地方夜景注入新風貌，也為自行車騎士打造兼具體能挑戰與視覺饗宴的嶄新路線。

建設局指出，為強化大肚區通往南屯及市區的交通便利，市府斥資13億元推動「華南路以東銜接特3號（向上路）道路工程」，全長1864公尺，全線預計於今年6月完工。未來通車後，將與華山路串聯成網，形成大肚區與市區緊密連結的交通路網。

台中市建設局升級大肚山華山路沿線路燈，打造「粉紅公路」，預計今年五月底前完工。圖／台中市政府提供
台中市建設局升級大肚山華山路沿線路燈，打造「粉紅公路」，預計今年五月底前完工。圖／台中市政府提供
台中大肚山「粉紅公路」（左）即將完工，將與華南路「藍色公路」（右）形塑出「粉藍項鍊」。圖／台中市政府提供
台中大肚山「粉紅公路」（左）即將完工，將與華南路「藍色公路」（右）形塑出「粉藍項鍊」。圖／台中市政府提供

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