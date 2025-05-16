南投埔里水源地設掩埋場 地方組自救會抗爭到底

南投埔里是我國茭白筍最大產區，但有環保業者規畫在其水源涵養區興建廢棄物掩埋場，將掩埋焚化爐灰渣，恐汙染當地農業、生態及民生用水，鳥嘴潭也受害，地方組自救會18日將誓師抗爭到底；環保局則表示，尚未進入環評實質審查。

埔里以「好山好水」名聞全國，終年湧泉不絕，更因水質優異，當地大量種植茭白筍，全鎮栽種面積約1800公頃，占全國面積的85％，更包辦全台約9成產量，是我國茭白筍最大產區，也是國內推展永續觀光、食農及農村創生等農業重鎮。

其中，埔里近半面積的茭白筍田及不少農作物都仰賴南港溪沿線的珠子山圳、南烘圳、牛相觸圳灌溉；民生自來水也靠鑿井取水或自接井水、山泉水，來滿足日常生活所需。近期卻傳出有環保業者要在南港溪上游的麒麟里興建廢棄物掩埋場。

由於，該掩埋場興建面積達24.62公頃，掩埋量約245萬立方公尺，不僅掩埋一般及事業廢棄物，還包含焚化爐灰渣，更因興建地點在水源涵養重要地區，恐汙染當地農業、生態及民生用水，地方反彈組成自救會，18日更將誓師抗爭到底。

反對埔里興建廢棄物掩埋場自救會表示，南港溪是當地民生用水及農業經濟命脈，一旦掩埋場汙水滲漏就危及全鎮，甚至禍延供應彰化、草屯地區近百萬人飲用的鳥嘴潭人工湖，該掩埋場選址錯誤，地方堅決反對，並要求立即撤回興建計畫。