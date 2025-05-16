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彰化芳苑生命園區啟用 自救會將訴願阻建火葬場

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣二林芳苑反火葬場自救會在芳苑鄉生命園區外，抗議並喊話。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林芳苑反火葬場自救會在芳苑鄉生命園區外，抗議並喊話。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉生命園區昨啟用，外有反火葬場自救會抗議，指涉違法興建還設火葬場，將提行政訴願調查並要求撤案；園區內辦書畫展，邀請上百名地方人士出席，導覽設施。縣政府表示將加強說明，化解疑慮。

芳苑鄉生命園區昨舉行謝土祈福會，自救會集結200多人到場，因警阻擋，眾人走出園區按瓦斯喇叭、播歌「黃昏的故鄉」，沿園區外圍徒步到禮儀廳後方，用大聲公對園區宣講。

自救會長陳光輝說，芳苑鄉生命園區從動土到落成，沒辦公聽會、說明會，居民未獲通知，最無法接受是生命園區附帶彰化火葬場，日後焚燒大體將汙染二林芳苑兩鄉鎮8000公頃農地，二林鎮空品雪上加霜。自救會要求縣府撤案，另選場址興建火葬場。

自救會發言人袁震權指出，自救會懷疑黑箱作業有內情，將提起行政訴願，阻止在園區續建火葬場。

縣府民政處表示，因應日益增加的殯葬需求，生命園區、火化場是城市不可或缺，縣府當初選擇芳苑鄉也考慮出殯車隊可避開村里，降低干擾。縣府重申會加強說明，化解疑慮。

場外雖有抗議，芳苑鄉公所則在園區禮儀廳辦書畫聯展，邀地方士人士參觀，宣傳新啟用生命園區的規模和設施；洪姓鄉民表示，如果不強調、不去想，其實停車和展覽場地都很好。

鄉長林保玲說，鄉公所融合現代化與人本理念，費時4年半規畫興建殯儀館，結合原有納骨塔，成立芳苑鄉生命園區，以書畫聯展拉近與民眾距離，另規畫環保葬，以後有樹葬、花葬，發揮環保永續使命。

樹葬 殯儀館 火葬場 納骨塔

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