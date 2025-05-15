彰化鹿港端陽活動推限量西施舌煎堆 還有懷舊葫蘆問

彰化縣鹿港鎮公所將於端午節連假舉辦「鹿港四季紅，夏鬧端陽」活動，5月30日至6月1日將在鹿港公會堂前廣場、文武廟及桂花巷藝術村等地安排鹿港傳統特色小吃「煎堆」、懷舊古童玩「葫蘆問」、文創手作DIY、及藝人演唱，今年特別加碼豪華版「西施舌煎堆」讓大家吃免驚。

鹿港鎮公所今天為端午節活動暖身宣傳，鎮長許志宏化身「阿宏師」掌廚示範鹿港端午節的傳統美食「煎堆」，今年除了有經典的蚵仔口味，還特別推出限量版「西施舌煎堆」與「麵茶煎堆」，結合傳統與創新元素、有鹹有甜，可以選自己喜愛的口味。

許志宏表示，鹿港人過端午節都會動手做「煎堆」，喜灣吃甜的就加糖，喜歡吃鹹的就加蛋、韭菜、豆芽菜、蔥等佐料，相傳端午吃「煎堆」，有用「煎堆」補天的寓意，同時祝福來年風調雨順。

活動還有懷舊古童玩「葫蘆問」與「陞官圖」讓民眾體驗，及「古代香料舖」展示香包中常見的傳統中藥材，讓大小朋友在遊戲與香氣中感受端午節的傳統習俗。桂花巷藝術村將由駐村藝術家帶領民眾手作DIY，5月30、31日開放現場報名。