彰化溪湖警察志工有愛心 提前包粽700個關懷弱勢、慰勞員警

再過半個月是端午佳節，彰化縣溪湖警察志工協進會包了700個香菇肉粽，今送到溪湖警分局，挑出18個分送到3名弱勢獨居老人住家，其餘跟溪湖區各分駐所、派出所員警分享。

今年警察志工包粽子慰勞員警及關懷貧困獨居老人活動，由警察志工協進會理事長陳重生發起，委託廚藝出眾的埔心警察志工分隊長徐劉惠蘇，昨帶領15名警察志工在埔心鄉包粽並蒸熟，今和志工團長林月英、警察志工中隊長蕭光鎰一起送到溪湖警分局，再連同米、麵等民生物資和每人1千元紅包，兵分三路送到弱勢獨居老人住家。

溪湖警分局長蔡宏澤關懷弱勢長者時，不忘宣導反詐騙，提醒老人如果接到陌生來電自稱檢察官、警察或政府官員，聲稱老人涉犯洗錢、被當作人頭帳戶，記得口訣「一聽、二掛、三查證」，趕快撥打165反詐騙或110報案專線諮詢，避免被詐。