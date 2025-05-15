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南投啟用送藥到府系統 網路申請更方便

中央社／ 南投縣15日電

南投縣政府開發免費送藥到府服務平台，在現有送藥服務基礎上，藥局、病人更方便，獨居或身心障礙長者可線上申請，即可媒合在地藥局，藥師將藥品親送到家還能指導用藥安全。

南投縣政府衛生局、計畫處合作推出全國首創送藥到府系統，提供長者與身心障礙者一站式藥事服務，透過平台線上申請，設籍南投65歲以上獨居、75歲以上身心障礙者，由藥師送藥到府，衛生局長陳南松、副局長陳淑怡、計畫處長邱紹偉等人今天出席啟用儀式。

陳南松說，南投縣老年人口比例21.74%，為保障長者用藥安全、提升醫療可近性，積極推動多元藥事服務，結合逾50家社區藥局提供送藥到府、健康管理等服務，4年多累計服務超過4000人次；藥師送藥到府服務已實施多年，這次開發平台改採線上申請，流程更方便。

邱紹偉表示，為讓獨居長者與身心障礙者在不便外出情況下也能安心用藥，計畫處配合衛生局送藥到府政策，開發「送藥到府服務平台」，系統5月7日上線，這幾天受理超過160件申請，顯示服務真的是民眾所需。

衛生局表示，從案件申請、派案媒合，到後續統計報表、核銷作業，都能在同一平台完成，減輕藥師負擔和行政作業；林姓縣民說，用手機上網申請，將處方箋拍照上傳，在家等藥師送藥，還有詳細說明，有問題也可當面詢問，對老人家真的很方便。

南投縣 獨居 老年人口 衛生局

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