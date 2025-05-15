彰化五通宮近卅尊神像被亂砍！廟方將修復 文化局允協助提古物登錄

彰化縣大村鄉有三百多年歷史的歷史建築五通宮上周發生男子跳上神桌持開山刀對著一排神像亂砍，甚至有神像被斬首斷腳，男子後來被強制就醫，縣議員曹嘉豪今天在議會縣政質詢，關心百年神像修復問題，並表示「五顯大帝以金身擋起人禍，要喚醒大家重視文資和精神障礙人士問題」。

大村鄉五通宮5月7日發生陳姓男子（45歲）跳上神桌持刀對著一整排神像亂砍，還將砍壞的神尊丟到地下，許多神像被斬首、斷頭斷腳，廟方人員也嚇得趕緊報警，警方將陳男制伏逮捕，由於陳男情緒不穩，警方協助強制就醫。

曹嘉豪今天在議會質詢時表示，廟方被毀損的不乏有文資價值的百年神像，此案震驚各界，突顯的不只文資神像保護問題，還有精神障礙者醫療問題，廟方甚至認為「這是五通宮主神五顯大帝以金身擋起人禍」，要喚醒大家重視文資和精神障礙人士問題。

曹嘉豪說，像這類毀損文資該如何究責?若毀損者有精神障礙又該怎麼辦?此次傷害的是神尊，幸好沒有傷害到無辜民眾，但失控的精神障礙者像是社區不定時炸彈，對精神障礙的管束應要有法令依據，也要更重視文資保護。

文化局長張雀芬表示，大村五通宮於2014年經縣府公告登錄為歷史建築，當日事件發生後，文化局立即派員前往了解，目前建築本體未遭受損害，所以無適用文化資產保存法相關罰則。

張雀芬說，由於受損神像沒有申請登錄為文資古物，故不適用文化資產保存法第 103 條相關罰則，後續將協助廟方提出古物登錄申請，但也會尊重廟方意願，並依規定及程序進行審議，並請古物委員協助指導修復方式。

彰化縣警局長陳明君表示，該男子破壞神像已構成毀損罪，當天即以現行犯逮捕送辦。

廟方事後清查當天被破壞的神像近30尊，不乏1、2百年歷史，五通宮主委游博程表示，被毀損這麼多尊神像讓廟方很痛心，將會進行修復，不過幸好歷史最久的360年歷史的開基五顯大帝神尊沒受損。